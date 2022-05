Boekpresentatie van het nieuwste boek van Gerrit Kleisen

DOETINCHEM – Boekpresentatie en lezing op zondag 29 mei 2022, 14.00 uur (inloop 13.30 uur) – 16.30 uur. De vader van Gerrit Kleisen, Gerrit Wiechert Kleisen, was als verzetsstrijder in verschillende plaatsen in Nederland actief. Nadat hij in Wernhout veel mensen de grens over had geholpen, was er verraad gepleegd en dook Gerrit Kleisen sr. onder in Lintelo in de Achterhoek.

Via Jaap Allersma werd Gerrit Kleisen lid van de knokploeg Aalten. Opnieuw werd hij verraden, nu door Willy Markus. Hij werd gearresteerd en op 6 juni 1944, op D-day, twee dagen voor de eerste verjaardag van zijn zoon Gerrit, gefusilleerd.

Toen zijn moeder overleed kwam Gerrit Kleisen jr. in het bezit van veel gegevens over zijn vader en nam zich voor daar ‘wat mee te doen’. Dit gebeurde pas jaren later, toen hij in 2017 werd gebeld door Paul Joseph, die als vijfjarige joodse jongen met zijn ouders door Gerrit Kleisen en zijn collegas de grens over was gebracht op weg naar Zwitserland. Het gezin heeft de oorlog overleefd. Paul Joseph was bezig met een film over die succesvolle vlucht en over de mensen die hen daarbij hadden geholpen. Hij stelde Gerrit jr. vragen waarop deze het antwoord niet direct kon geven.

Een zoektocht leverde zoveel documentatie op dat Gerrit besloot tot het schrijven van het boek. Verzet, Verraad, Vrijheid dat in 2019 verscheen. Een tweede boek, Kop d’r veur, Jaap Allersma, een Groninger in het Achterhoeks verzet over de man in wiens plaats Gerrit Kleisen sr. in de knokploeg van Aalten kwam, volgde in 2021.

Nu verschijnt half mei 2022 zijn derde boek: Twee verzetsvrienden: Dick Kleisen en Gijs van Haaften in het Aaltens verzet.

Zowel Gerrit Kleisen sr. als zijn broer Dick hebben dus deelgenomen aan het verzet in de Achterhoek. Nadat Dick Kleisen en Gijs van Haaften waren ontsnapt uit een nevenvestiging van kamp Vught, werden zij door Gerrit en andere verzetsmensen ondergebracht op een onderduikadres bij de familie Diepenbroek in Lintelo. De twee broers hebben elkaar daar slechts kort gezien. Gerrit Kleisen is na de ontmoeting met een actie meegegaan, waarvan hij niet is teruggekeerd.

Dit was een zeer aangrijpende gebeurtenis in het leven van Dick, die daarna met Gijs van Haaften de plaats van zijn broer in de verzetsgroep van Aalten innam. Daar ontmoetten de vrienden vele andere verzetsmensen en waren ze betrokken bij het redden van piloten, waaronder de Brit Frank Dell, en namen ze deel aan wapendroppings.

Veel verzetsactiviteiten en uit te voeren liquidaties zijn later door hen beschreven. Zo ook het drama van Rademakersbroek, dat Dick en Gijs van dichtbij hebben meegemaakt. De Duitsers hebben daar 46 gevangenen uit interneringskamp De Kruisberg te Doetinchem gefusilleerd als represaille na het doden van vier Duitsers op verzetsboerderij De Bark. De verzetsgroepen uit de Achterhoek gingen aan het eind van de oorlog op in de Binnenlandse Strijdkrachten. Later vormden zij Het Dutch National Batallion, waarin Dick Kleisen pelotonscommandant werd.

In zijn nieuwste boek laat Gerrit Kleisen de betrokkenen zelf hun geschiedenis vertellen aan de hand van opgeschreven verklaringen, brieven en interviews. Door het combineren van verhalen van verschillende mensen zijn nieuwe feiten gevonden. Veel verzetsstrijders worden met namen genoemd. Ook gaat de auteur in op de psychische gevolgen die betrokkenen door de oorlog hebben ondervonden.

Twee verzetsvrienden: Dick Kleisen en Gijs van Haaften in het Aaltens verzet is tijdens de boekpresentatie te koop.

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem.

Aanmelden: via info@ecal.nu of 0314-787078.

Entree: vrij (consumpties voor eigen rekening)

