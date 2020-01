Brandweer Doetinchem zoekt nieuwe collega’s

DOETINCHEM – Op zaterdag 18 januari organiseert brandweer Doetinchem een actie op het Simonsplein in Doetinchem om nieuwe vrijwilligers voor de brandweer te werven. De actie, genaamd The Next Step, staat in het teken van inhoudsbekendheid van en werving voor de brandweer en wordt in samenwerking met studenten van de minor Public Relations & Mediarelaties aan de HAN georganiseerd. Mannen en vrouwen tussen de 18-45 jaar zijn die middag vanaf 13.00 uur welkom om te kijken of de brandweer een volgende stap in zijn of haar leven is.

Op het Simonsplein worden diverse brandweergerelateerde oefeningen uitgestald om passanten op een actieve manier indruk te geven van het vak. Oefeningen die hierbij onder meer aan bod komen zijn een stairmaster (brandweertrap), een autowrak knippen en een reddingscasus in rook. Daarnaast zal er ook een brandweerwagen aanwezig zijn om van binnen en buiten te bekijken en kunnen mensen op de foto in brandweerpak. En belangstellenden kunnen speeddaten met brandweermannen en -vrouwen van korps Doetinchem. Het doel van de actie is het werven van nieuwe brandweerkrachten.

Mensen die nu al meer willen weten over een extra uitdaging náást hun normale baan kunnen terecht op www.bijdebrandweer.nl