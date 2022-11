DOETINCHEM – In de media waren het afgelopen jaar spotjes van SIRE over de dood te horen en te zien. Die spotjes moedigen ons aan om over de dood te praten voor het te laat is. Praten over het levenseinde kan helpen als je zelf ziek bent, als je ouder wordt, of als je een naaste hebt die ernstig ziek is.

En misschien nog belangrijker dan praten is luisteren, echt luisteren en niet er overheen te praten. Want we krijgen er allemaal mee te maken.

In dit Café Doodgewoon staan we stil bij het praten over de dood. Heeft het zin, hoe doen we dat en hoe geven we elkaar de ruimte? Dominique Schön begeleidt de bijeenkomst. Zij is geestelijk verzorger bij Willem. Hart voor levensvragen. Zij vertelt over manieren om de dood bespreekbaar te maken. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek en kunnen deelnemers hun ervaringen en vragen met elkaar delen.

Praktische informatie:

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd samen met het Oude IJssel Huis, Plantenstraat 2 in Doetinchem. Het programma duurt van 15.00 uur tot 16.30 uur. U kunt binnenlopen vanaf 14.30 uur. U kunt zich opgeven via info@hetoudeijsselhuis.nl.

Voor meer informatie kunt u bellen naar tel. 06-22 24 3393. Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg West Achterhoek. Café Doodgewoon West Achterhoek woensdagmiddag 23 november in regio Doetinchem

