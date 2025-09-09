City Deal ‘Fietsen voor Iedereen’ viert 1-jarig jubileum in Doetinchem

DOETINCHEM – Op donderdag 11 september viert City Deal Fietsen voor Iedereen in Doetinchem haar eerste verjaardag. Het samenwerkingsverband wil zoveel mogelijk inwoners laten profiteren van de voordelen van fietsen: gezondheid, vrijheid en betere bereikbaarheid van werk, school, zorg en sociale activiteiten.

De feestelijke bijeenkomst vindt plaats bij de Werkraat aan de Melkweg. Wethouders Huizinga en Steintjes markeren deze mijlpaal. Na het officiële moment stappen de aanwezigen op de fiets voor een tocht langs drie partnerorganisaties. Het programma eindigt bij wielercafé Parijs is nog ver, waar Gerrit Geuvers oud-wielrenner Jelle Nijdam interviewt. Ook een ervaringsdeskundige deelt zijn verhaal.

De City Deal is een initiatief van onder meer De Rondkomers, gemeente Doetinchem, Stichting Stadskamer, Buurtplein, Stadswerkplaats, het PAD, Sport-ID, Buha BV, Werkraat en Stichting Present. Samen zorgen zij dat inwoners niet alleen toegang krijgen tot een veilige fiets, maar ook begeleiding bij het leren fietsen.

“Fietsen maakt echt het verschil. Het geeft mensen meer kansengelijkheid en vrijheid,” aldus een woordvoerder van de Rondkomers. In Nederland heeft nog altijd 12% van de mensen vanaf zes jaar geen fiets, en fietst 20% nooit of bijna nooit.

📅 Datum: donderdag 11 september 2025

🕑 Tijd: 14.00 uur

📍 Locatie: Werkraat, Melkweg 4A, Doetinchem

🚲 Programma: officiële aftrap, fietstocht langs partners, praattafel met Jelle Nijdam bij wielercafé Parijs is nog ver

🔗 Meer info: Gemeente Doetinchem | De Rondkomers

