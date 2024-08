Cursus Achterhoek(s) wegens succes herhaald

DOETINCHEM – Op woensdag 25 september start opnieuw een cursus Achterhoek(s). Na vijf succesvolle edities, waarvan de laatste dit voorjaar plaatsvond, organiseert Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) eind september weer een nieuwe serie van zes cursusavonden. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de taal, cultuur, natuur, landschap en muziek van de Achterhoek.

Cursusopzet en nieuwe toevoegingen

De cursus is opgezet volgens een beproefd concept: elke lesavond geven bekende Achterhoekers een college over hun vakgebied. Nieuw dit jaar is de toevoeging van een interactieve avond aan het einde van de cursus, waarop de cursisten het geleerde in praktijk kunnen brengen door het spreken van Achterhoeks te oefenen. Deze toevoeging is ingevoerd omdat veel deelnemers aangaven graag meer te willen oefenen in het Achterhoeks praten.

Zelf plat praoten

Tijdens de cursus die dit voorjaar werd gehouden, bleek de avond ‘Lao’w ’s plat praoten’ een groot succes. Cursisten probeerden Achterhoeks te praten, wat leidde tot levendige gesprekken en verhalen over de Achterhoek, zowel van vroeger als nu. Deze avond, gecombineerd met een hapje en drankje, zorgde voor een feestelijke afsluiting van de cursus.

Inschrijven en praktische informatie

Geïnteresseerden kunnen zich nu inschrijven voor de Cursus Achterhoek(s) die op 25 september van start gaat in ‘t Brewinc in Doetinchem. Elke lesavond vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur. De kosten bedragen €175, inclusief cursusboek, koffie/thee en een eindcertificaat. Aanmelden kan tot 15 september via info@ecal.nu. Meer informatie is te vinden op www.ecal.nu/cursus-achterhoeks of door te bellen naar het ECAL: 0314-378078.

Programma

Les 1 op 25 september : Kennismaken – “Kom der in, dan köj der uut kieken”

Docenten : Diana Abbink en Joop Hekkelman.

: Kennismaken – “Kom der in, dan köj der uut kieken” : Diana Abbink en Joop Hekkelman. Les 2 op 9 oktober : Schrieven in de streektaal – “Luusteren naor klanken en klinkers”

Docent : Dick ten Hoopen.

: Schrieven in de streektaal – “Luusteren naor klanken en klinkers” : Dick ten Hoopen. Les 3 op 23 oktober : Heuvel en Staring – “Beperkt in gebruik van streektaal, maar van groot belang voor de identiteit van de Achterhoek”

Docenten : Arend Heideman en Sander Grootendorst.

: Heuvel en Staring – “Beperkt in gebruik van streektaal, maar van groot belang voor de identiteit van de Achterhoek” : Arend Heideman en Sander Grootendorst. Les 4 op 30 oktober : Natuur en Landschap – “Aover baeken, heugteverschillen en dreuge veute”

Docenten : André Kaminski (STAM) en Louis Lansink (WRIJ).

Optionele excursie op 2 november.

: Natuur en Landschap – “Aover baeken, heugteverschillen en dreuge veute” : André Kaminski (STAM) en Louis Lansink (WRIJ). Optionele excursie op 2 november. Les 5 op 13 november : Muziek – “Van luusterleedjes töt boerenrock”

Docenten : Hans Keuper en Willem te Molder.

: Muziek – “Van luusterleedjes töt boerenrock” : Hans Keuper en Willem te Molder. Les 6 op 27 november: Lao’w ’s plat praoten – “In gesprek met mekare op zien Achterhooks”

Docenten: Diana Abbink en Joop Hekkelman.