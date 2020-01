Documentaire over noodhospitaal in Aleppo in de Gruitpoort

DOETINCHEM – Vanaf donderdag 23 januari wordt de documentaire For Sama als Nederlandse première vertoond in de Gruitpoort. Info, tijden en tickets zijn te vinden op www.gruitpoort.nl/forsama of aan de kassa van de Gruitpoort. De Oscargenomineerde documentaire won eerder de publieksprijs op het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam en werd tot beste documentaire verkozen op het filmfestival van Cannes.

Een jonge arts en een jonge journalist worden midden in een burgeroorlog verliefd op elkaar. Terwijl hun stad Aleppo wordt gebombardeerd, trouwen ze en krijgen ze een prachtige baby. Regisseur en burgerjournalist Waad al-Kateab legt met haar camera alle gruwelen en de dagelijkse gebeurtenissen rond haar familie en haar stad vast. Ondertussen werkt haar man Hamza in het door hem opgezette noodhospitaal wat uiteindelijk doelwit wordt van een nieuw bombardement. De gevaren komen steeds dichterbij en het jonge gezin worstelt met het dilemma: gaan zij vluchten om de veiligheid van hun dochtertje Sama te waarborgen of blijven ze om hun vrienden en achterblijvers in het verzet te helpen. For Sama is een brief van een moeder aan haar kind.