Doetinchem herdenkt slachtoffers Holocaust met ‘Levenslicht’

DOETINCHEM – Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Daarom komt het LEVENSLICHT, het monument van kunstenaar Daan Roosegaarde, naar Doetinchem. Rondom de herdenking van de Holocaust slachtoffers en de komst van het LEVENSLICHT, vinden er in Doetinchem verschillende herdenkingsmomenten plaats. Burgemeester Mark Boumans: ‘Stilstaan bij onze vrijheid en de manier waarop wij deze verkregen hebben, is enorm belangrijk. Daarom nodigen wij u allen van harte uit bij deze momenten aanwezig te zijn.’

Monument ‘LEVENSLICHT’ Het monument ‘LEVENSLICHT’ is een monument bestaande uit 104.000 stenen. Deze stenen staan symbool voor de 104.000 Joodse, Roma en Sinti slachtoffers die Nederland tijdens de oorlog te betreuren vielen. De stenen worden verdeeld over Nederland om deze tentoon te stellen ter herdenking aan deze vreselijke gebeurtenis in onze geschiedenis.

Woensdag 22 januari: opening herdenkingsperiode Op woensdag 22 januari van 16.00 tot 17.15 uur wordt in de Catharinakerk aan het Simonsplein het lichtmonument LEVENSLICHT onthuld. Tijdens de onthulling houdt burgemeester Mark Boumans een speech en worden de namen van de 125 slachtoffers uit de Doetinchemse Joodse gemeenschap voorgedragen door vertegenwoordigers van de politieke partijen en de burgemeester. Ook de kinderburgemeester, Juliette, is tijdens de ceremoniële onthulling aanwezig. Het Klein Holtekoor verzorgt de muziek.

Maandag 27 januari: herdenking bevrijding Auschwitz Op maandag 27 januari vanaf 16.50 uur herdenken we de bevrijding van concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz in de Catharinakerk aan het Simonsplein in Doetinchem. Tijdens de herdenking verzorgt burgemeester Mark Boumans een toespraak en worden diverse lezingen gehouden. Elske ter Lindert verzorgt de muziek.

Zondag 2 februari: beëindiging herdenkingsperiode Op zondag 2 februari is het landelijk einde van de herdenking met het LEVENSLICHT. Tijdens de aangepaste kerkdienst om 10.00 uur in de Catharinakerk zal het monument aan het einde van de dienst gedoofd worden.