Doetinchem ontvangt viooltalent Hawijch Elders met Orkest Phion

DOETINCHEM – Violiste Hawijch Elders, winnaar van de prestigieuze Premio Internazionale Antonio Mormone (2025), maakt eind september haar debuut bij Orkest Phion. Het symfonieorkest van Gelderland en Overijssel brengt het programma Symphonie Fantastique naar diverse steden, waaronder Schouwburg Amphion in Doetinchem.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Elders speelt Saint-Saëns’ Introduction et Rondo capriccioso, een virtuoos werk vol Franse en Spaanse invloeden. Muziektijdschrift De Nieuwe Muze noemde haar eerder “barstensvol talent, geestdriftig, spontaan en oermuzikaal”.

Na de pauze klinkt Berlioz’ iconische Symphonie Fantastique, onder leiding van chef-dirigent Alexei Ogrintchouk. Dit meesterwerk uit de 19e eeuw verbeeldt thema’s als liefde, opiumdromen en nachtmerries, en wordt wereldwijd gezien als een van de meest geliefde symfonieën.

Orkest Phion staat bekend om zijn brede programmering en wil symfonische muziek voor een groot publiek toegankelijk maken. Met dit programma combineert het orkest Spaanse vurigheid, Franse virtuositeit en romantische grandeur.

“Met Hawijch Elders zetten we een nieuw talent op het podium naast een klassieker die je minstens één keer live gehoord moet hebben,” aldus Orkest Phion.

📅 Zondag 28 september 2025, 14.30 uur

📍 Schouwburg Amphion, Doetinchem

💶 Tickets via www.phion.nl

ℹ️ Inleiding: één uur voor aanvang

Wist je dat: Orkest Phion sinds 2025 jonge musici opleidt via de Phion Heersink Academy? De eerste vier academisten spelen dit seizoen al mee in het orkest.

