ECAL symposium: Waes d’r wies met streektaal

DOETINCHEM – Een keukentafelgesprek in dialect, een rouw- of trouwdienst in de streektaal, of Achterhoekse reclame in de supermarkt: streektaal is steeds vaker te horen in de samenleving. Op woensdag 6 november organiseert het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) hierover het symposium Streektaal: Waes d’r wies met in stadion De Vijverberg in Doetinchem.

Gastheer Frans Miggelbrink gaat in drie tafelrondes in gesprek met experts over het belang van streektaal in persoonlijke, publieke en commerciële context. Het eerste thema, Met streektaal raak je mensen, richt zich op de impact van streektaal in de zorg, het onderwijs en bij levensgebeurtenissen. Aan tafel zitten onder anderen Bert van Asselt (GUV) en Diana Abbink (streektaalfunctionaris ECAL).

De tweede tafel bespreekt Streektaal in de publieke ruimte: waarom komen we streektaal op borden en in het stadion zo weinig tegen, en welke rol kan de politiek hierin spelen? Gasten zijn o.a. ondernemer Pieter Stam en wethouder Arjen Schutten.

Als laatste wordt streektaal als Unique Selling Point besproken, waarbij ondernemers delen hoe streektaal helpt om mensen te binden. Aan tafel zitten onder anderen Luuk Domhof (De Timp) en Els Legters (Branieschoppers merkenbouwer).

Het symposium wordt begeleid door ECAL-directeur Femia Siero, met optredens van zangeres Sandra Vanreys en striptekenaar Herman Roozen. De bijeenkomst duurt van 16.30 tot 20.15 uur. Toegang is gratis, inclusief hapje en drankje. Aanmelden kan via www.ecal.nu/streektaalsymposium, waar ook meer informatie te vinden is.

