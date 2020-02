Eerlijke en rauwe liedjes van The Bowery in Het Nieuwe Dijkhuis

DOETINCHEM – The Bowery komt op zaterdag 15 februari naar het Nieuwe Dijkhuis in Doetinchem, samen met cellist Ardie van der Knijff. The Bowery brengt een prachtige combinatie van eerlijke en rauwe, akoestische muziek in combinatie met persoonlijke verhalen.

Het Nieuwe Dijkhuis is gevestigd aan de Burg. van Nispenstraat. Tijdens de voorstelling in de akoestrijke en sfeervolle concertzaal gaat muziek hand in hand met verhalen die dichtbij komen. Wegens groot succes van het debuutalbum ‘Broken Jars’ ging het duo eind 2019 op theatertour door het land. The Bowery (Rokus Maasland en Ramon Scherrenberg) raakt gevoelige snaren en wint in rap tempo fans. De akoestische muziek met folk en (soms) rauwere randjes trekt dan ook de aandacht. Het is muziek die opvallend direct en open is over de ‘ups and downs’ van het leven, maar ook over de hoop die er in klinkt.

Tijdens het concert in Doetinchem speelt als special guest cellist Ardie van der Knijff mee met The Bowery. Niet alleen repertoire van het debuutalbum, maar ook bekende songs van andere artiesten krijgen een plek in het repertoire van de avond. ,,Verhalen bepalen veel in onze muziek”, vertelt Rokus Maasland. ,,Wij houden het vergrootglas op onszelf en hopen in die omgeving dat het ook bij de mensen binnen komt.”

De weken voorafgaand aan het concert in Doetinchem was het duo op pad voor International Justice Mission in Ghana in de strijd tegen slavenhandel. Hier zullen Rokus en Ramon ongetwijfeld op terugkomen.

Tickets kosten 16,20 euro in de voorverkoop via www.hetnieuwedijkhuis.nl (inclusief servicekosten) of 18 euro op de avond zelf aan de deur. Aanvang 20 uur, deuren open vanaf 19.15 uur.