DOETINCHEM – Feest der herkenning – Lezing/presentatie door Dolf Ruesink gebaseerd op zijn boek Bewaar de herinnering woensdag 1 juni 2022 van 19.30 (inloop 19.00 uur) – 21.30 uur. Verhalen, foto’s, films, muziek, humor en attributen uit jaren 50 en 60.

Journalist/schrijver Dolf Ruesink (1952) neemt u in een afwisselend programma van 2 x 45 minuten mee terug naar de Weemoedjaren die hij doorbracht in Winterswijk.

U beleeft alles opnieuw: als kind op zaterdag in de wasteil, tv kijken en telefoneren bij de buren, hekel aan de levertraan, spieken en strafwerk op school, op zondag verplicht mee naar de kerk, je eerste bromfiets, hoe kruidenier plaats maakt voor supermarkt, ruzie met ouders om lange haren en hotpants, opkomst van de beatmuziek, protestgeneratie en afbrokkeling van het gezag.

Tijdens de presentatie ziet u beelden uit het Polygoon Journaal, unieke sfeerfoto’s en verrassende voorwerpen van vroeger, zoals ‘vintage’ speelgoed. Dolf Ruesink leest korte fragmenten voor uit zijn 208 pagina’s tellende boek Bewaar de herinnering. Eerst wordt teruggeblikt op de sobere jaren 50, met wederopbouw, schaarste, woningnood en het collectieve belang. Na de pauze gaat het over de opkomst van de welvaart in jaren 60, de televisie, de protestgeneratie en de hang naar meer vrijheid.

De presentatie heeft een interactief karakter. Bezoekers kunnen reageren op verhalen, beelden en oude voorwerpen. Er wordt afgesloten met een korte kennisquiz. Winnaar(s) krijgen een leuke prijs mee naar huis.

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem. Aanmelden: via info@ecal.nu of 0314-787078.

Entree: vrij (consumpties voor eigen rekening)

Parkeren: Parkeren | Gemeente Doetinchem

Exclusieve aanbieding van Bewaar de herinnering op 1 juni

Na afloop van de presentatie kunt u het boek Bewaar de herinnering. Peuter, puber en provo in de jaren 50 en 60 van Dolf Ruesink aanschaffen voor de speciale prijs van € 10 voor de softcover uitgave en € 20 voor de hardcover uitgave (208 pagina’s, ca. 100 foto’s). De reguliere prijzen bedragen € 19,95 en € 24,95 via boekhandel en online. De softcover versie is ook te koop via Bewaar de herinnering (achterhoekseboeken.nl)

In Bewaar de herinnering schetst Dolf Ruesink op beeldende wijze en met een goed oog voor generatieverschillen hoe hij in het Winterswijkse gezin samen met twee broers de naoorlogse jaren en de bevrijdende jaren zestig heeft beleefd.

