Fiets je eigen figuur met Gaon

DOETINCHEM – Fietsers opgelet: fiets je veel en graag maar wil je wel eens een anders-dan-anders fietstochtje? Dan kun je in augustus je hart ophalen in de Achterhoek: Gaon daagt inwoners én bezoekers deze zomer uit met een wedstrijd FiguurFietsen. Iedereen die op een Urbee e-bike van Gaon stapt, een figuur fietst en deze op een digitale kaart online deelt en instuurt, maakt kans op mooie prijzen.

Meedoen is makkelijk

Meedoen is makkelijk: pak een Urbee e-bike op één van de Gaon fietsstations. Zet je Strava-, Garmin- of Komoot-app aan en laat je gaan in de Achterhoek. Fiets een olifant, een hart, een ijsje met zes bollen of welke creatie je maar bedenken en fietsen kan. Via de website van Gaon kunnen deelnemers de eigen FiguurFiets-route vervolgens insturen, samen met een mooie foto van zichzelf, onderweg op de Gaon met Urbee e-bike.

Prijzen

De prijzen zijn in stijl én Achterhoeks: (1) Een fietsarrangement in de Achterhoek inclusief drie overnachtingen, (2) een overnachting in de Skycabin van camping Vreehorst in Winterswijk inclusief Gaon combikaarten van 24 uur of (3) een fietspakket inclusief lunch bij De Heikamp in Ruurlo én Gaon combikaarten voor 24 uur onbegrensd reizen door de Achterhoek. Iedereen kan meedoen tot eind augustus. Lees er alles over op www.gaon.nl/figuurfietsen.

Wat is Gaon?

Gaon biedt inwoners en toeristen de mogelijkheid om op een slimme, duurzame en eenvoudige manier op pad te gaan. Je kunt in de Achterhoek met een 24- of 48-uurs combikaart onbeperkt gebruik maken van Arriva treinen en bussen én van Urbee e-bikes. Deze e-bikes zijn daarnaast ook los te huren. De ontwikkeling van dit stuk onbegrensd reizen met trein, bus en e-bike is een gezamenlijk traject van Arriva, Urbee, Achterhoek Toerisme, 8RHK ambassadeurs, Provincie Gelderland en een aantal recreatieondernemers.

Urbee e-bike

Urbee e-bikes zijn op alle Arriva treinstations in de Achterhoek te vinden en bij Villa Ruimzicht in Doetinchem, De Heikamp in Ruurlo, het DRU Industriepark in Ulft, bij de VVV in Lochem, camping Marveld in Groenlo en camping Vreehorst in Winterswijk. Deze landelijk bekende elektrische deelfiets is zeker ideaal voor een leuke fietstocht zoals het FiguurFietsen. Maar ook voor iedereen die per trein of bus in de Achterhoek reist en het laatste stukje tot zijn bestemming moet overbruggen; naar een zakelijke afspraak, familiebezoekje buitenaf of dat laatste stukje naar het stageadres. Bijkomend voordeel is dat je de e-bike bij elk willekeurig Gaon fietsstation kunt neerzetten.