Filmavond eert filmer en natuurliefhebber Ben Tragter

DOETINCHEM – Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers organiseert op woensdagavond 30 april 2025 een bijzondere filmavond ter nagedachtenis aan filmer en natuurliefhebber Ben Tragter (1945–2021). De bijeenkomst vindt plaats in gebouw ’t Brewinc in Doetinchem. De inloop begint om 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Ben Tragter uit Borculo was fysiotherapeut van beroep, maar daarnaast een gedreven filmer van het Achterhoekse landschap en de mensen die er woonden. Vanaf zijn dertigste legde hij met zijn camera talloze natuurbeelden vast en maakte hij portretten die uitmondden in meermaals bekroonde films. Zijn documentaire over het Haaksbergerveen werd uitgeroepen tot beste amateurfilm van Nederland.

Ook zijn film De Berkel Anders Beschouwd had invloed: deze documentaire leidde tot veranderingen in het waterschapsbeleid ten gunste van de natuur. Tragter was een warm pleitbezorger van natuurbehoud en medeoprichter van de Stichting Staring Advies. Daarnaast was hij actief in de lokale politiek, voorzitter van de Videoclub Berkelland en betrokken bij de meester H.W. Heuvelstichting en Museumboerderij De Lebbenbrugge.

Drie films op het grote scherm

Tijdens de filmavond worden drie van zijn meest aansprekende werken vertoond:

Piet te Lintum, tekenaar en schilder (2003): Een portret van Tragters schoonvader, bekend om zijn impressionistische schilderijen van dorpsgezichten in de Achterhoek.

De Gelderse IJssel, een rivier met vele gezichten (1995): Een bekroonde documentaire over de geschiedenis, het landschap en de natuur van de IJssel, voorzien van commentaar door Arie Ribbers. De film won de Gouden Vlam en zilver op het Nationale Amateurfilmfestival.

De Achterhoek, natuur en landschap (1991): Een documentaire over het ontstaan van het Achterhoekse landschap, met aandacht voor het veen, de beekdalen, de flora en fauna rond Winterswijk en de invloed van de mens door de eeuwen heen.

Inleiding door Jan Leijenhorst

De films worden ingeleid door pastor en dialectliefhebber Jan Leijenhorst uit Aalten, die via BarchemBios intensief kennismaakte met het werk van Ben Tragter. Leijenhorst zal context bieden bij het werk en het leven van Tragter, die tot kort voor zijn overlijden samen met zijn vrouw Hanny Tragter-te Lintum werkte aan de oprichting van een museum voor haar vader, kunstschilder Piet te Lintum.

Meer informatie is te vinden op de website van het Erfgoedcentrum: www.ecal.nu

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in