Films 1572; De geboorte van Nederland op website Erfgoedcentrum

DOETINCHEM – Dit jaar wordt landelijk herdacht dat 450 jaar geleden uit de opstand tegen de Spaanse machthebber de geboorte van Nederland is ontstaan. Hiermee wordt bedoeld dat vanaf 1572 het tij keerde en de Spanjaarden steeds verder werden verdreven uit delen van de Nederlanden.

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) heeft een serie korte films vervaardigd over de gebeurtenissen in Achterhoek en Liemers in die tijd. In onze streek woedde eveneens een bloedige strijd waarbij gebieden werden leeggeroofd, de bevolking op de vlucht sloeg of werd vermoord. Vanaf mei 1572 vocht Willem van den Bergh in het oosten van het land namens zijn zwager Willem van Oranje tegen de Spaanse troepen. In het najaar van dat jaar werden de Geuzen op hun beurt weer verjaagd door de Spanjaarden, die via de Achterhoek en Liemers trokken om de IJssellinie in te nemen. De regio werd in twee golven verwoest en uitgemolken.

Op 29 april was de eerste film, de proloog, te zien op www.ecal.nu. Daarna volgt elke volgende vrijdag een nieuw deel uit de serie van negen afleveringen. In de films bespreekt columnist Frans Miggelbrink met ECAL-medewerkers Natalya Staring en Willem Willemsen de situatie in de streek. De door Indra Hagelstein gemaakte filmpjes zijn bedoeld voor iedereen die een helder inzicht wil krijgen in deze periode van de Tachtigjarige Oorlog.

Bronnenonderzoek

Voor de productie van de filmpjes is uitvoerig onderzoek verricht in een groot aantal archiefstukken van het Erfgoedcentrum, zoals stadsrekeningen en brieven. Hierdoor kreeg men inzicht in verschillende gebeurtenissen en in de dagelijkse gang van zaken, zoals reparaties aan stadsmuren en bruggen, bijzondere uitgaven en het zenden van boodschappers en spionnen. Ook wordt in de bronnen bevestigd dat zowel Willem van Oranje als de Spaanse aanvoerder Don Frederik in 1572 in het Baarhuis in Doetinchem hebben overnacht.

Plaatselijke gebeurtenissen

In de op 29 april te tonen proloog wordt de toename van de spanningen in de periode voor 1572 belicht en wordt een beeld geschetst van Willem van den Bergh. Volgende afleveringen gaan in op de situaties te Aalten, Borculo, Bredevoort, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Eibergen, Etten, Groenlo, ’s-Heerenberg, Terborg, Ulft, Neede, Winterswijk en Zeddam. Onderwerpen als de inname van vestingsteden en kastelen, het belang van kanonnen, de plundering van kerken, de oorlogseconomie en het gebruik van verschillende wapens komen aan de orde. Latere afleveringen gaan in op het verdere verloop van de Tachtigjarige Oorlog met de Boerenopstand te Doetinchem in 1580, de tactiek van de verschroeide aarde en het beleg van Groenlo in 1627.

Op www.ecal.nu wordt het onderwerp per aflevering te zijner tijd nader toegelicht.

