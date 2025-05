Gemeente Doetinchem en Reinbouw tekenen voor ontwikkeling Amphionpark met circa 130 woningen

DOETINCHEM – Op dinsdag 29 april 2025 hebben wethouder Henk Bulten (gemeente Doetinchem) en Bas Reinders van Reinbouw Vastgoed uit Dieren de handtekening gezet onder de ontwikkelovereenkomst voor het nieuwe woonproject Amphionpark. Het plan, gelegen aan de noordoostzijde van De Veentjes tussen de Nieuweweg en Amphionstraat, voorziet in de bouw van ongeveer 130 woningen én een heringericht park.

Het project moet bijdragen aan de groeiende vraag naar woningen in Doetinchem, met name nabij het centrum. De geplande woningtypes bestaan uit 29 sociale huurappartementen, 15 grondgebonden koopwoningen en maximaal 86 koopappartementen. Voor deze appartementen komt een half verdiepte parkeergarage met maximaal 86 plekken. Daarnaast komen er 44 openbare parkeerplaatsen. Het bestaande park wordt vergroend en opnieuw ingericht, zodat het aantrekkelijk blijft voor zowel bewoners als bezoekers. De woningen worden ontworpen door opZoom Architecten.

Betrokkenheid vanuit de buurt

In samenwerking met omwonenden is er de afgelopen periode gewerkt aan de planvorming. Zo werd een klankbordgroep opgericht en vond op 18 maart een informatiebijeenkomst plaats. Hierin werden de plannen voor zowel de woningen als het vernieuwde park toegelicht.

Wethouder Ingrid Lambregts (Wonen) benadrukt: “De buurt heeft vanaf het begin meegedacht. Die betrokkenheid waarderen we enorm. Dat we op deze plek woningen gaan realiseren is belangrijk, zeker in deze tijd waarin zoveel mensen op zoek zijn naar een passende woning.”

Vervolgtraject

De komende periode wordt gewerkt aan de wijziging van het omgevingsplan. De gemeente verwacht dat de voorbereidingen voor de bouw in 2026 van start kunnen gaan. Woningcorporatie Sité wordt de beoogde verhuurder van de sociale huurwoningen. De koopwoningen worden op een later moment verkocht door Reinbouw Vastgoed.

Meer informatie over dit project is binnenkort te vinden op www.doetinchem.nl en via www.reinbouw.nl.

Dit bericht is relevant voor inwoners van de Achterhoek en specifiek voor de gemeente Doetinchem.

Wil je dat ik hier ook een kort SEO-fragment van maak?