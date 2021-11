Grote streekboekenverkoop bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Deel dit bericht













Dinsdag 16 november 2021, van 11.00-15.00 uur

Liefhebbers van boeken over onze streek kunnen op dinsdag 16 november a.s. terecht bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers waar een grote verkoop van tweedehands streekboeken en tijdschriften wordt gehouden. Hieronder bevinden zich streekhistorische en algemeen historische boeken, genealogische literatuur, tijdschriften en streekromans. Dit keer is er een groot aanbod van oude Jaarboeken Achterhoek en Liemers.

De boekenmarkt vindt plaats in de hal van ’t Brewinc. In de studiezaal op de 1e verdieping kunt u in de boekwinkel van het Erfgoedcentrum terecht voor de nieuwste streekboeken, kalenders en wenskaarten.

Op beide locaties is het dragen van een mondkapje verplicht.

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gebouw ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem.

