Herdruk Jaarboek Achterhoek en Liemers, nummer 43

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

Thema: Bevrijding van Oost-Gelderland in maart/april 1945

DOETINCHEM – Sinds 8 april jl. is het Jaarboek Achterhoek en Liemers, nummer 43, met als thema De bevrijding van Achterhoek en Liemers, weer te koop in de boekwinkel. Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, heeft het Erfgoedcentrum besloten tot herdruk.

Nu veel herdenkingsactiviteiten in verband met de Corona-crisis niet door gaan, biedt dit Jaarboek lezers een andere manier om aandacht aan 75 jaar bevrijding te schenken.

In elf artikelen wordt beschreven wat er aan de bevrijding van de Achterhoek en Liemers voorafging. Op 28 maart 1945 staken enkele Canadese regimenten via Megchelen de Duits-Nederlandse grens over. De bevrijding was begonnen maar verliep niet zonder slag of stoot. Lang niet overal was sprake van euforie en van feestende menigten. Verlies en verwoesting drukten de vreugde.

De diverse artikelen belichten het dreigende gevaar van geallieerde luchtaanvallen, het door de bevolking onder dwang moeten graven van verdedigingsstellingen, de dagenlange artilleriebeschietingen en het schuilen in kelders. De bevrijding van Doetinchem komt aan de orde in artikelen over de Engelse bevrijder Bill Cole en de verzetsvrouw Iet Gerritsen. Herinneringen van inwoners van Megchelen geven een beeld van de bevrijding aldaar, de dagboekaantekeningen van Claire Deurvorst-Yeates doen dit van de situatie in Terborg en een patiënt van de Rekkensche Inrichtingen beschrijft hoe het is om vanuit een geïsoleerde positie te worden bevrijd. Ook zijn er artikelen opgenomen over stromen evacués uit vele delen van Nederland en over de wederopbouw in de Achterhoek.

Het Jaarboek is te koop bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, de boekhandel in de regio of te bestellen via www.achterhoekseboeken.nl. De prijs is € 19,95.

De uitgave van het Jaarboek is mogelijk gemaakt door de Meester H.J. Steenbergen-stichting.



Gerelateerd berichten