Het Onderwijsgesprek – Jan Bransen: Het systeem is Failliet

DOETINCHEM – In 2020 onderzoekt het Onderwijsgesprek in drie bijeenkomsten “het onderwijssysteem”. We beginnen in januari met waarom het niet werkt. Te gast is Jan Bransen Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds 1 januari 2020 Academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre. Onder leiding van Wendelien Wouters gaan we het gesprek aan met Jan én met elkaar!

In 2020 onderzoekt het Onderwijsgesprek in drie bijeenkomsten “het onderwijssysteem”. We beginnen in januari met waarom het niet werkt. In april kijken we naar wat er anders moet, om in oktober met elkaar vast te stellen hoe we dat in de Achterhoek gaan aanpakken.

Naast de spreker is er bij deze bijeenkomsten een vast panel van Achterhoekse onderwijsprofessionals dat reflecteert op de spreker en de betekenis consequenties voor de dagelijkse praktijk in het onderwijs.

Het Onderwijsgesprek

Het Onderwijsgesprek is een samenwerking van het onderwijsveld en de Gruitpoort. We organiseren drie keer per jaar inspirerende gesprekken op het snijvlak van onderwijs en samenleving en zijn dankzij de bijdrage van het onderwijsveld gratis te bezoeken voor onderwijsprofessionals en andere belangstellenden.

Praktisch

De toegang is gratis. Aanmelden via info@gruitpoort.nl is noodzakelijk

Ontvangst vanaf 19.30 uur. Start gesprek 20.00 uur. Nagesprek in de foyer om 21.30 uur.

Woensdag 22 jan 20.00 uur Gruitpoort, Hofstraat 2 Doetinchem.

De volgende onderwijsgesprekken zijn op do 2 april en 15 oktober 2020.