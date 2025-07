Hulp bij belastingen en toeslagen voor inwoners van Doetinchem, Doesburg en Bronckhorst

DOETINCHEM – In het belastingkantoor aan de Hamburgerbroeklaan in Doetinchem kwamen maandag 30 juni twintig professionals en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties bijeen. Tijdens deze bijeenkomst werd kennis gedeeld over het ondersteunen van inwoners met vragen over toeslagen, belastingen en financiële problemen.

De Belastingdienst en Dienst Toeslagen werkten hiervoor samen met organisaties als Humanitas, SchuldHulpMaatje, VluchtelingenWerk, Buurtplein en de bibliotheek. Ook de gemeente Doetinchem was vertegenwoordigd. Doel van de middag: elkaar beter leren kennen en de hulp aan inwoners versterken.

Persoonlijke benadering centraal

Volgens teamleider Alex van de Belastingdienst is het belangrijk dat mensen zich gehoord voelen: “Onze medewerkers nemen rustig de tijd voor elke hulpvraag. We helpen bij belastingaangifte, toeslagen of betalingsregelingen. Ook zonder afspraak zijn mensen welkom.”

Veel organisaties bieden hulp aan huis. Vrijwilliger Bartjan van SchuldHulpMaatje legt uit: “We zitten bij mensen aan de keukentafel, maken een budget en bespreken hun administratie. Als het nodig is, verwijzen we door naar de Belastingdienst.”

Brede ondersteuning in de regio

De sociaal raadslieden van Buurtplein helpen inwoners met juridische en financiële vragen. Edith en Patrick benadrukken de kracht van samenwerking: “We zoeken altijd naar een oplossing die past bij de persoonlijke situatie van mensen. De verbinding met andere organisaties maakt die hulp sterker.”

Ook Dienst Toeslagen presenteerde hulpmiddelen, zoals de app waarmee mensen hun gegevens eenvoudig kunnen beheren. Medewerker Amber: “Juist door samen te werken kunnen we mensen helpen die problemen hebben, ook achter de voordeur.”

Gratis hulp dichtbij

Inwoners van Doetinchem, Doesburg en Bronckhorst kunnen voor hulp terecht bij de aangesloten organisaties of bij het belastingkantoor in Doetinchem. Hulp is gratis en zonder afspraak mogelijk.

📍 Belastingkantoor Doetinchem: Hamburgerbroeklaan 12

📱 Meer info over toeslagen: www.toeslagen.nl

