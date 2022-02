Ierse schoonheid met Goss en Kinsella in de Stadswal

DOETINCHEM – De gevierde Ierse singer-songwriter Kieran Goss komt zaterdag 12 februari naar de Stadswal in Doetinchem, samen met zangeres Annie Kinsella. Met name Goss is een grootheid in zijn vaderland, waar hij volle zalen trekt.

De betoverende klanken en liedjes van de Ierse singer-songwriter Kieran Goss en zijn levensgezellin Annie Kinsella maakten eerder diepe indruk in de zaal van Erfgoed de Stadswal. De organisatoren zijn daarom ontzettend blij dat ze samen weer naar Doetinchem komen. Voor weer een memorabele avond.

Kieran Goss is niet voor niets een van Ierland’s meest geliefde performers. Zijn songs werden al opgenomen door Rodney Crowell, Mary Black en Ilse Delange. Samen met zangeres Annie Kinsella betovert Goss het publiek met liedjes, verhalen en wonderschone harmonieën. Dit is muziek uit het hart en een show die je zowel laat lachen als laat huilen.

The Irish Times schreef over hun gezamenlijke album Oh the Starlings: “Oh, The Starlings, the debut album from Irish duo Kieran Goss and Annie Kinsella, is quite simply stunning. Great songs, beautiful harmonies and an artistic triumph that constantly reminds us that less is more.”

Tickets kosten 20 euro in de voorverkoop (incl. 1,20 servicekosten) www.hetnieuwedijkhuis.nl of 22,50 euro aan de deur op de avond zelf. Deuren openen om 19 uur. Het concert begint om 20 uur. Geen pauze dit keer. Wel neemt Goss alle tijd om vooraf en/of na afloop kennis te maken met de bezoekers.

De Stadswal is gevestigd aan de Burg. van Nispenstraat 19 in Doetinchem. Bezoekers wordt gevraagd een QR-code te tonen en bij binnenkomst een mondkapje te dragen.Vanwege de coronamaatregelen is er slechts ruimte voor 75 bezoekers in de Stadswal.

