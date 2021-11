Ierse singer-songwriter John Blek biedt hoop in de Stadswal

DOETINCHEM – De Ierse singer-songwriter John Blek geeft zaterdag 27 november een concert in de Stadswal in Doetinchem. Blek staat bekend om zijn boeiende liveshows vol humor, pathos en zijn gepassioneerde muzikale beleving.

De muzikale Ier is een meesterverteller en een verbluffende fingerpicking-gitarist. Nadat hij in 2018 al genomineerd werd voor beste song op de International Folk Music Awards (voor het nummer Salt in the Water), brak John Blek in 2019 pas echt door.

Dat was te danken aan het album Thistle & Thorn, met gasten als Joan Shelley en Nathan Salsburg Hij won er in eigen land een IMRO-award mee, voor zijn eerste plaats in de Irish Independent charts. Ook in de Benelux werd het album uitstekend onthaald. Volgens OOR “treft John Blek je met iedere noot en met ieder ontroerend akkoordenschema.”

Zijn bloedmooie juweeltjes voorzien je in deze moeilijke tijden van precies de juiste toon, melancholie, hoop en prachtige teksten. De klank van zijn stem en sfeer van John Blek kun je ergens situeren tussen Gregory Alan Isakov, Jeff Buckley, Glen Hansard, Damien Rice en Tom Yorke (Radiohead). Het zou de concertorganisatoren niet verbazen als deze Ier echt een hele grote gaat worden.

Het concert van John Blek op zaterdag 27 november begint om 20 uur. De deuren van Erfgoed de Stadswal aan de Burg. Van Nispenstraat in Doetinchem openen om 19.15 uur. Tickets kosten 13,70 euro via www.hetnieuwedijkhuis.nl of 15 euro op de avond zelf. Een QR-code is verplicht.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 213x gezien