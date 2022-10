Informatieavond digitalisering in het mkb

DOETINCHEM – Op dinsdag 15 november organiseert 8rhk Ambassadeurs een informatieavond over digitalisering in het mkb bij De Steck, Raadhuisstraat 25 in Doetinchem. Programmaregisseur Smart werken en Innovatie van 8rhk Ambassadeurs Evert Wolters vertelt: “We organiseren deze avond, omdat veel mkb’ers vragen hebben over o.a. het digitaliseren van processen en cybersecurity. Dit ontdekten we tijdens gesprekken met ondernemers tijdens het traject van de MKB-Deal Achterhoek.”

Deze informatieve en interactieve avond begint om 18:00. Na een informatief deel over o.a. innoveren in het digitale tijdperk presenteren vijf organisaties digitale toepassingen en oplossingen vroor mkb’ers. Vervolgens kunnen de ondernemers in gesprek met diverse digitaliseringsexperts.

Er zijn nog enkele plekken vrij, deelname is gratis en vrijblijvend. Meer informatie: https://8rhk.nl/digitalisering-in-het-mkb-informatiebijeenkomst-15-november/ Aanmelden kan ook per e-mail m.koster@nieuwbeeld.nl

In de MKB-Deal Achterhoek zetten ondernemers zich in om een volgende stap in hun bedrijf te maken. Dat doen ze o.a. door gesprekken met collega mkb’ers en deskundigen. De MKB-Deal, is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met als doel de arbeidsproductiviteit in de Achterhoek te laten stijgen.

