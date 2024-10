Iselinge Hogeschool verwelkomt meer pabo-studenten in strijd tegen lerarentekort

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

DOETINCHEM – Het aantal pabo-studenten op Iselinge Hogeschool is dit jaar flink gestegen. De hogeschool verwelkomde 156 nieuwe studenten voor de deeltijd- en voltijdpabo, vergeleken met 104 vorig jaar. Naast de voltijd- en deeltijdpabo biedt de hogeschool ook de tweejarige opleiding Pedagogisch Educatief Professional (Ad-PEP) aan. Volwassenen met interesse in het basisonderwijs en de juiste vooropleiding en ervaring kunnen bij de hogeschool ook een zij-instroom- of maatwerktraject volgen. In totaal studeren er nu 600 studenten aan Iselinge Hogeschool.

Iselinge Hogeschool is blij met de positieve ontwikkeling in de instroom van studenten. De groei is goed nieuws voor het onderwijs en de kinderopvang, waar een tekort is aan leerkrachten en educatieve professionals. Vorig jaar werd tijdens de openscholendag (derde dinsdag van maart) aandacht gevraagd voor het lerarentekort. De huidige instroomstijging geeft hoop voor de toekomst.

Voorzichtig optimisme ondanks uitdagingen

Ondanks de positieve instroom is de hogeschool bezorgd over de aangekondigde bezuinigingen door de overheid. Maatregelen zoals de ‘langstudeerboete’ en besparingen op praktijkgericht onderzoek kunnen de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs onder druk zetten. De Vereniging Hogescholen waarschuwt dat deze bezuinigingen de ongelijkheid kunnen vergroten en de druk op studenten kunnen verhogen. “De groei in studentenaantallen is een positief signaal, maar we moeten ervoor zorgen dat deze vooruitgang niet wordt ondermijnd door de bezuinigingen die het onderwijs bedreigen”, zegt Anne-Marie Haanstra, directeur-bestuurder van Iselinge Hogeschool. “Het is belangrijk om te blijven investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs en het praktijkgerichte onderzoek, zodat toekomstbestendig onderwijs in en voor onze innovatieve regio gewaarborgd blijft, vooral nu het educatieve domein onder hoogspanning staat met een groot tekort aan leerkrachten in Nederland.”

Op 16 november is er een open dag op Iselinge Hogeschool van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.iselinge.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.