Jonge Achterhoekers aan de slag met energiebesparing.

DOETINCHEM – Een grote groep Achterhoekse kinderen gaat zich vanaf 3 oktober verdiepen in de wereld van energiebesparing. Via het programma Junior Energiecoach gaan zij door middel van een spel vijf weken lang praktisch en spelenderwijs aan de slag. Het programma wordt via Agem Energieloket aangeboden namens de Achterhoekse gemeenten.

Junior Energiecoach neemt de gezinnen vijf weken lang aan de hand, op weg naar een lagere energierekening en meer bewustwording. Door inzet van filmpjes, geheime weekopdrachten, interessante weetjes en spelletjes gaat het hele gezin samen aan de slag onder leiding van de kinderen.

Bij Agem Energieloket zijn ze enthousiast over Junior Energiecoach: ‘Het is een unieke manier om het hele gezin aan te zetten tot energiebesparing. Het is leuk, interactief en leerzaam. Ik denk dat het spelen van dit spel ook op lange termijn zal bijdragen aan duurzame huishoudens in de hele Achterhoek, vertelt Irina Bosman als coördinator van Junior Energiecoach.

Op de valreep aanmelden?

Meedoen kan nog net (onder voorbehoud van beschikbare plekken) via www.agem.nl/juniorenergiecoach. De inschrijving loopt nog tot en met 27 september.