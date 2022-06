Kadobuukske krijgt het thema ‘Greun’

DOETINCHEM – Flonkergood is een mooi boekje boordevol Achterhoekse en Liemerse streektaalverhalen en gedichten. Jaarlijks wordt het cadeau gegeven bij aankoop van een streek(taal)boek in de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book bij de lokale boekhandels in streektaalmaand maart. Elk jaar heeft Flonkergood een ander thema, voor komende editie (2023) is dit ‘Greun’. Iedereen kan zijn zelfgeschreven dialectverhalen en gedichten insturen, de mooiste worden opgenomen in de nieuwe Flonkergood.

Greun

Groen, wat maakt de kleur greun – of misschien zeg jij gruun – in je los? Wellicht is het je lievelingskleur, misschien denk je dat het gras bij de buren altijd groener is, of heb je angst voor een groen beest. Denk je wel eens terug aan de tijd dat je nog zo groen als gras was? Of houd het populaire thema ‘vergroenen’ je erg bezig. Er zijn vele associaties met deze kleur te bedenken. Kortom: een thema dat genoeg inspiratie kan bieden!

Insturen

Iedereen die een mooi verhaal of gedicht – natuurlijk in streektaal – heeft geschreven over dit onderwerp, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood 2023. De afgelopen jaren stonden er steeds ruim twintig verhalen in het kadobuukske. Een aantal auteurs wordt uitgenodigd om hun verhaal voor te dragen tijdens het Waeketreffen, de aftrap van de ‘Waeke van het Achterhoekse en Liemerse boek’ in maart 2023.

Belangrijkste voorwaarden:

De verhalen zijn geschreven in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten;

Elke deelnemer mag maximaal drie verhalen/gedichten insturen;

De lengte van een verhaal is maximaal 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Langere teksten worden niet in behandeling genomen;

Bijdragen kunnen tot uiterlijk 15 oktober 2022 als word-document en per e-mail worden

ingestuurd naar: info@ecal.nu.

De organisatie hoopt weer op vele mooie, pakkende, persoonlijke of juist grappige verhalen. Dus schroom niet en stuur je verhaal over Greun in!

