Lazy Sunday: relax, eat and listen.

DOETINCHEM – LEV staat in Doetinchem bekend om de stoere uitstraling van het restaurant, de losse sfeer, het heerlijke eten ter grootte van een tussengerecht en de fijne bediening. Naast lunchen of dineren biedt het restaurant een goede locatie voor een lekker drankje; een biertje of een glas wijn van meer dan de 20 open wijnen van LEV.

Lazy Sunday

Zondag 1 maart organiseert LEV voor de eerste keer een ‘’Lazy Sunday’’. Kernwoorden van deze middag zijn relax, eat and listen: een drankje doen met vrienden of familie, ondertussen genieten van live muziek van Laura van Kaam, en (indien gewenst) afsluiten met een van de verrassende gerechten van de kaart.

Live muziek

Laura van Kaam; singer-songwriter. Opgegroeid in een klein dorpje in de Achterhoek, wat zorgt voor bekendheid in de omgeving. Een optreden van Laura geeft energie. Het voelt alsof je met haar rond een kampvuur zit, of in een huiskamer. Van kleine, intieme liedjes tot meeslepende meezingers. Veel oude liedjes steekt zij in een eigen nieuw jasje.

Tijden

Het evenement vindt plaats bij LEV, Waterstraat 28 te Doetinchem. Parkeren kan bij de Varkensweide of aan de Kade. Lazy Sunday start om 14:00 en om 18:00 stop de live muziek. Natuurlijk kun je dan gewoon nog blijven zitten om wat te eten of verder te borrelen!

Entree: gratis

Voor meer informatie www.levfoodbar.nl