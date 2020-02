Lezing: Gisteren heerst, in alle dagen door Theo Rougoor

Lezing Interbellum – De aanloop tot de Tweede Wereldoorlog

DOETINCHEM – De woorden ‘Gisteren heerst, in alle dagen’ zijn van de beroemde dichter en kunstenaar Armando en verwijzen naar de regel in het herdenkingsraam in de Catharinakerk te Doetinchem dat gemaakt is door toenmalig stadskunstenaar Theo van Koot.In het eerste deel van deze lezing/beeldpresentatie behandelt streekhistoricus Theo Rougoor de periode tussen de beide wereldoorlogen en belicht hij de omstandigheden die uiteindelijk hebben geleid tot de Tweede Wereldoorlog. In het tweede deel op 19 maart komen de oorlogsjaren en de bombardementen op Doetinchem in maart 1945 aan de orde.

Opening expositie foto’s van Jan Massink over de Tweede Wereldoorlog

Tevens wordt op 28 februari ’s avonds een expositie geopend van de foto’s die Jan Massink maakte gedurende de Tweede Wereldoorlog. Jan Massink (1905-1980) was een verdienstelijk amateurfotograaf. Hij was na zijn rechtenstudie leraar aan het Doetinchems lyceum en was (mede)oprichter van de Volksuniversiteit en bestuurslid van de Doetinchemse Amateur Fotografen Club. Reeds enkele dagen na de Duitse inval maakte hij tijdens lange fietstochten foto’s van de verwoestingen bij de Grebbeberg en van talrijke bruggen door heel Nederland.

Op de expositie worden voornamelijk foto’s van de oorlogssituatie in Achterhoek en Liemers getoond, waarbij het accent zal liggen op zijn woonplaats Doetinchem. Voor een fotograaf uit zijn tijd is het extra bijzonder dat hij oog had voor het alledaagse leven en dit gedurende de oorlogsjaren heeft vastgelegd. De opening van de expositie vindt plaats door streekhistoricus Karel Berkhuysen die de collectie Massink uitvoerig heeft bestudeerd.

De expositie is van 28 februari tot en met 7 mei 2020 van ma. t/m za. 10.00-16.00 uur te zien in de Brewincgalerie, eerste verdieping in ‘t Brewinc.

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem.

Aanmelden voor lezing en opening expositie bij voorkeur via het contactformulier op www.ecal.nu of telefonisch via 0314-787078. Vrije entree.

Vrijdag 28 februari 19.30 (inloop 19.00 uur) – 22.00 uur