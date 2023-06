Lezing “Kind van Maria en Mao” door Jos Palm in Doetinchem

DOETINCHEM – Op woensdag 28 juni 2023 zal er een interessante lezing plaatsvinden met als titel “Kind van Maria en Mao”, gepresenteerd door Jos Palm. Het evenement vindt plaats van 19.30 uur (inloop om 19.00 uur) tot 21.30 uur.

Na het eerste deel van het programma zal Jos Palm geïnterviewd worden door Theo Salemink.

In de lezing zal Jos Palm aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis het grotere verhaal vertellen over de breuk die plaatsvond in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen het geloof in God verdween uit Nederland. Hij zal op een pijnlijke en soms hilarische manier het verhaal delen van een generatie die afscheid nam van een vertrouwde wereld die diepgeworteld zat in hun DNA.

Het verhaal speelt zich grotendeels af in Zeddam, Doetinchem en Doesburg.

Jos Palm, historicus en journalist, was bijna 25 jaar lang de stem van OVT, het historische radioprogramma van de VPRO. Hij schrijft voor De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad en maakt historische podcasts. Zijn biografie over Ben Jolink, getiteld “Oerend hard”, werd een bestseller en zijn boek “Moederkerk” werd genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs. Jos Palm is opgegroeid in Zeddam en heeft tot zijn 27e in de Achterhoek gewoond.

Theo Salemink, universitair docent aan de Tilburg University, zal Jos Palm interviewen tijdens de lezing. Theo Salemink heeft gepubliceerd over verschillende onderwerpen, waaronder het christendom en sociale bewegingen, katholieken en antisemitisme, en beeldvorming over islam en boeddhisme. Hij schreef het boek “Vrouwen van het land: Epos van drie dagloonsters” en samen met Leo Salemink schreef hij “Ondankbare grond: Een boerenepos”.

Boekhandel Raadgeep & Berrevoets biedt het boek “Kind van Maria en Mao” tijdens deze avond te koop aan voor € 22,99. Na aankoop is er gelegenheid om het boek door Jos Palm te laten signeren.

De lezing zal plaatsvinden in ’t Brewinc, gelegen aan de IJsselkade 13 in Doetinchem. Aanmelden voor het evenement kan via info@ecal.nu of telefonisch op 0314-787078. De toegang is gratis, maar consumpties zijn voor eigen rekening.

