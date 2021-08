Lezing Spanten overleven Nemaho door Jan Kramer

Deel dit bericht













DOETINCHEM – Als de Nederlandse Maatschappij voor Houtconstructies (Nemaho) net zo solide was geweest als de spanten die er werden gemaakt, dan zou het bedrijf op 6 maart jl. 100 jaar hebben bestaan. Maar helaas viel het doek toen het bedrijf op 7 december 2009 failliet werd verklaard.

In de lezing Spanten overleven Nemaho gaat Jan Kramer in op de turbulente geschiedenis van een van de belangrijkste bedrijven van Doetinchem waar niet alleen Doetinchemmers maar ook veel mensen uit de omgeving werkten.

Jan Kramer sprak voor zijn boek Nemaho ging me aan het hart (2020) met vele oud-directeuren, werknemers en andere betrokkenen waardoor een levendig beeld van de Nemaho en de periode van haar bestaan ontstond. Hoe werd een spant gemaakt en door wie, wat werd er in Nederland en in de hele wereld gebouwd met dit Doetinchemse product en onder welke omstandigheden, hoe veilig was het op de bouw en hoe verliep het transport? Hoe verknocht was men aan het werk en wat had men ervoor over? En hoe kwam het dat dit unieke bedrijf het uiteindelijk niet heeft kunnen redden? Wat waren de hoogtijdagen en met welke problemen kampten het bedrijf en de bedrijfsleiding?

Door intensief onderzoek in het Nationaal Archief kreeg Jan Kramer een heldere blik op de oorlogsperiode waarin Nemaho, net als Misset, bleef door functioneren en opdrachten voor de Duitsers moest uitvoeren. De directeur van destijds, Henri Ernst Deleth, werd na de oorlog buiten vervolging gesteld. Voor velen spreekt dit oorlogsverleden nog tot de verbeelding, ook door het bombardement dat op 19 maart 1945 een deel van de fabriek in puin legde. Dit alles komt tijdens de lezing aan bod, naast unieke foto’s en filmfragmenten.

Jan Kramer (1955) is van huis uit graficus; werkte eerst voor drukkerij en later uitgeverij Misset. Nemaho kruiste zijn pad vanwege zijn grote interesse in industriële geschiedenis.

Het boek Nemaho ging me aan het hart is tijdens de lezing te koop voor € 30 en is in zijn geheel in te zien op www.ecal.nu.

