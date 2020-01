dinsdag 28 januari 2020 van 20.00-22.00 uur

DOETINCHEM – Eind januari 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater hoog tegen de dijken stond. In het rivierengebied en in Limburg was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Maar ook in het gebied van Rijn en IJssel was het onder andere in Doesburg, Lathum en Tuindorp (bij Lobith) knap spannend!

Waterschap Rijn en IJssel kijkt terug op deze bijzondere tijd, maar ook vooruit, naar de enorme opgave waar ze nog voor staat. Met een interessant programma in de periode 25 januari t/m 4 februari 2020, de periode dat het water 25 jaar geleden uitzonderlijk hoog stond.

In samenwerking met het Erfgoedcentrum organiseert Waterschap Rijn en IJssel de lezing Veilige dijken waarin wordt teruggekeken naar het hoogwater van 1995, maar ook vooruitgekeken naar de maatregelen tot nu toe én naar de toekomst waarin diverse dijken versterkt moeten worden. Want het werk aan de dijken is nooit klaar. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst.

Sprekers: Prof. Dr. Frans Klijn, specialist rivierbeheer bij Deltares en hoogleraar aan de TU Delft en Martin Nieuwenhuis, coördinator calamiteitenzorg bij Waterschap Rijn en IJssel.

Tijdstip: dinsdag 28 januari 2020, 20.00 uur tot 22.00 uur

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers,gebouw ‘t Brewinc,

IJsselkade 13, 7001 AR Doetinchem

Entrée: gratis

Aanmelden via: info@ecal.nu of 0314 – 78 70 78