Meet Up Achterhoek is terug met serie over woningnood

DOETINCHEM – Meet Up Achterhoek is terug met een nieuwe serie gespreksavonden over een actueel en relevant thema: woningnood in de Achterhoek. Het grote tekort aan woningen in Nederland is een bekend probleem en de Achterhoek ondervindt hier ook de gevolgen van. De gespreksavonden, die vrij toegankelijk zijn en plaatsvinden bij Streeckgenoot in Doetinchem, starten op donderdag 30 maart en richten zich op de verschillende aspecten van dit thema.

Tijdens de eerste avond op 30 maart zullen de belangrijkste spelers op de woningmarkt aanwezig zijn om te praten over hun rol en invloed bij het aanpakken van de woningnood. Denk hierbij aan de gemeente, aannemers, woningcorporaties, banken en makelaars. Op 11 mei zal de focus liggen op de specifieke uitdagingen in de Achterhoek, zoals vergrijzing. Op 22 juni wordt de serie afgesloten met mogelijke oplossingsrichtingen, waarbij er gekeken zal worden naar nieuwe manieren van bouwen en out of the box-mogelijkheden van (samen)wonen.

De woningnood is niet een probleem dat zomaar op te lossen is. Er zijn verschillende belemmerende factoren die de bouw van woningen vertragen. Daarnaast is het de vraag of er een tekort is aan woningen in het algemeen of vooral een tekort aan betaalbare woningen. Ook de vergrijzing speelt een rol in de woningbouwplannen. Moeten woningzoekenden hun verwachtingen rondom wonen bijstellen? Dit zijn allemaal vragen die tijdens de gespreksavonden aan bod zullen komen.

Meet Up Achterhoek is een initiatief dat reizende gespreksavonden door de Achterhoek organiseert over actuele, maatschappelijke thema’s. Het doel is om burgers, bedrijven en overheid samen te brengen en samen te werken aan de grote uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. De vaste gespreksleider van Meet Up Achterhoek is Esther Ruesen. Meet Up Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door 8RHK Ambassadeurs. Aanmelden voor de gespreksavonden kan via www.meetup-achterhoek.nl. De avonden zijn ook via livestream te volgen.

