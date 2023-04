Met gezond boerenverstand: Melkveehouder Stefan te Selle spreekt over duurzaamheid in het boerenleven

DOETINCHEM – Op donderdag 11 mei 2023 zal melkveehouder Stefan te Selle een lezing geven over het boerenleven en duurzaamheid. Deze lezing maakt deel uit van een serie bijeenkomsten over klimaat, natuur, milieu en duurzaamheid bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en de Bibliotheek West-Achterhoek in het voor- en najaar van 2023.

Stefan te Selle zal in zijn lezing “Met gezond boerenverstand” zijn dagelijkse werkzaamheden als boer en zijn passie voor duurzaamheid bespreken. Hij zal het hebben over de uitdagingen en verantwoordelijkheden van het boerenleven en hoe hij elke dag opnieuw de energie vindt om door te gaan ondanks alle negatieve framing en onzekerheid. Met een flinke portie nuchterheid en boerenverstand, want de boeren zorgen elke dag voor (h)eerlijk voedsel van Nederlandse bodem.

Stefan te Selle is melkveehouder in Winterswijk en heeft op zijn boerderij 125 melkkoeien en 85 stuks jongvee. Hij heeft zijn bedrijf zelfstandig opgestart en is actief in verschillende agrarische organisaties, waaronder LTO Noord, afdeling Oost-Achterhoek en Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA).

De lezing vindt plaats bij ’t Brewinc aan de IJsselkade 13 in Doetinchem. Aanmelden kan via info@ecal.nu of 0314-787078. De entree bedraagt €5, inclusief koffie/thee. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Naast deze lezing zal er nog een derde lezing plaatsvinden op donderdag 26 oktober 2023 over de veranderingen in de natuur, het landschap en de landbouw in de Achterhoek door ecoloog Jan Stronks. Een vierde lezing zal eind november/begin december 2023 plaatsvinden over de invloed van landbouwhervormers op de ontwikkeling van de landbouw, het platteland en de natuurlijke omgeving in de Achterhoek door Marinus Overheul, boerenzoon en oud-landbouwdiplomaat.

Meer informatie over deze lezingen is te vinden op de website van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

