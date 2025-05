Michael Antony Austin brengt meeslepende songs en verhalen naar Doetinchem

DOETINCHEM – Verhalenverteller en singer-songwriter Michael Antony Austin treedt op zondagmiddag 25 mei op in Streeckgenoot aan de Spinbaan in Doetinchem. Het optreden begint om 15.30 uur en vindt plaats op uitnodiging van ABC Club Specials.

Austin, geboren in Newcastle (Engeland) en woonachtig in het Duitse Gelsenkirchen, bouwde in de loop der jaren een indrukwekkende muzikale carrière op. Als soloartiest én met diverse bands gaf hij al honderden optredens wereldwijd. Zijn repertoire bestaat uit pop-, rock- en folksongs met invloeden uit de New Country, Americana en Britse Indie.

Met zijn krachtige stem en gevoel voor emotie weet Austin zijn publiek moeiteloos mee te nemen in zijn muziek. Zijn liefde voor film en storytelling klinkt duidelijk door in zijn nummers. Liedjes over jonge mijnwerkers, persoonlijke verhalen over liefde en verlies: elk nummer vertelt een eigen verhaal.

Het concert in Doetinchem biedt muziekliefhebbers uit de Achterhoek een kans om deze bijzondere artiest van dichtbij te beleven. De zaal gaat om 15.00 uur open. Kaarten kosten €17,50 en zijn verkrijgbaar via abcclub.nl of aan de deur.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in