Muziektheater in dialect mag gezellige warboel worden

Deel dit bericht













DOETINCHEM – Als de kinderen die straks de gratis muziektheatervoorstelling ‘Dialect in de Liedjesstraot’ bezoeken net zo enthousiast zijn als de muzikanten tijdens de eerste repetitie, dan wordt het één groot feest in Amphion. Met heel veel muziek, leuke liedjes, een nogal vreemde burgemeester die plat wil leren praoten en Hans Keuper en Sandra Vanreijs die hem daarbij gaan helpen. Er mag gedanst worden!

In de huuskes in de Liedjesstraot in Schouwburg Amphion wonen heel veel muzikanten. Hier maakt de Warboelband, onder leiding van Sander Berendsen en Barry Römer, regelmatig mooi muziektheater voor kinderen. Zo ook op zaterdagmiddag 9 oktober, al is deze voorstelling wel heel bijzonder, want hij is grotendeels in het Achterhoeks dialect. ‘Dialect in de Liedjesstraot’ is namelijk de feestelijke afsluiting van het onderwijsproject Wiesneus, waarin basisschoolleerlingen kennis maken met de Achterhoekse taal. Wiesneus wordt inmiddels vijf jaar gegeven en daarom vond initiatiefnemer Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) het wel tijd voor een feestje. De contacten met de Warboelband waren snel gelegd. In de voorstelling merkt Nico Nootjes, burgemeester van de Liedjesstraot, dat plat praoten nog helemaal niet zo makkelijk is. Daarom staan Boh Foi Toch-voorman Hans Keuper en zangeres Sandra Vanreijs voor de deur om Nootjes dialect te leren. Daarbij wordt er veel muziek en vooral veel plezier gemaakt.

Dat plezier spat er ook vanaf in de eerste repetitie. Alsof ze nooit anders hebben gedaan spelen Keuper – natuurlijk op de trekzak – en Vanreijs op gitaar met de Warboelband mee. Dat daarbij nog wel eens wat dingetjes misgaan of gezocht moet worden naar de juiste toonsoort of -hoogte, maakt niets uit. Door uitproberen en improviseren ontstaan er juist mooie dingen. “Het is een lekkere warboel”, lacht toetsenist Maurits Boegman. “Dat is tijdens de voorstelling ook zo. Er mag best wat anders gaan dan verwacht, het is juist leuk om daar snel op in te spelen.” “Kinderen zien vaak veel meer, of andere dingen, dan volwassenen”, weet basgitarist Edwin Tempels. Boegman: “Ze zijn veel puurder in hun reactie, daarom is het ook zo ontzettend leuk om voor hen te spelen.”

Dat vindt ook Sandra Vanreijs, die heel veel zin heeft in het optreden, maar grif toegeeft dat het heel iets anders is dan ze normaal doet. “Ik zing voornamelijk in het Engels, Nederlands en soms Duits. En dus in het dialect.” Vanreijs werd door ECAL benaderd of ze de liedjes voor Wiesneus in wilde zingen. Dat deed ze en natuurlijk is het dan ook logisch dat ze een paar van de nummers in de voorstelling gaat zingen.

Hans Keuper, Wiesneus-ambassadeur en kersvers winnaar van de Willem Sluiter Prijs omdat hij zich al jaren inzet om de Achterhoekse taal en cultuur te behouden, vindt de dialectvoorstelling bij uitstek een kans om de jeugd in aanraking te brengen met dialect. “Zo leer ie de kalver ’t zoepen”, lacht hij. “Kalveren moeten leren om uit een emmer te drinken. Daarvoor doop je twee vingers in de melk en steekt die in hun bek. Zo proeven ze van de melk. Met kinderen werkt het net zo, we laten ze proeven van het dialect en hopelijk willen ze er dan meer van.”

De repetities beloven in elk geval veel. Een echt Achterhoeks nummer als ‘Anton met de bok’, bekende Warboel-meezingers, een DJ-nummer op vette beat en natuurlijk Wiesneus-liedjes als Stoplech en 1-2-3-4-daagse. De kinderen worden actief bij de voorstelling betrokken en meezingen en -dansen mag altijd! Dialect in de Liedjesstraot is bedoeld voor kinderen tot ongeveer 10 jaar. Ouders of begeleiders mogen mee in de zaal (met coronatoegangsbewijs). Kaarten zijn gratis, reserveren is wel noodzakelijk via Dialect in de Liedjesstraot | Amphion.

Dialect in de Liedjesstraot – 9 oktober – Amphion, Doetinchem – 13.00 t/m 14.00 uur. (bij voldoende belangstelling is er een tweede voorstelling van 15.00 t/m 16.00 uur)



Lees ook ....