Muziektheater over laatste dagen van Bonhoeffer

DOETINCHEM – De bekende acteur Kees van der Zwaard en de Doetinchemse altvioliste Roosmarijn Tuenter brengen op zaterdag 14 maart de laatste dagen van oorlogsheld Dietrich Bonhoeffer tot leven tijdens een bijzondere muziektheatervoorstelling in het Nieuwe Dijkhuis in Doetinchem.

Dietrich Bonhoeffer is een wereldberoemde predikant/theoloog uit Duitsland, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in opstand kwam tegen de nazi’s en meedeed aan de mislukte aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. Hij werd 39 jaar oud. Bonhoeffer deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King en Nelson Mandela.

In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht Bonhoeffer tijdens de laatste dagen van zijn leven in de Duitse gevangenis tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag. In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard hem op zijn intense zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord leeft op die vraag ‘wie ben ik?’.

Van der Zwaard speelt samen met altvioliste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een tegenstem componeren en improviseren. Ook kruipt ze in de huid van Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, die onbereikbaar nabij is. Tuenter is opgegroeid in Doetinchem en woont tegenwoordig in Arnhem. Na afloop is er ruimte om na- en door te praten over de voorstelling.

Tickets kosten 15 euro (ex. 1,20 euro servicekosten) in de voorverkoop via www.hetnieuwedijkhuis.nl. Op de avond zelf kosten tickets 17,50. Het Nieuwe Dijkhuis is gevestigd aan de Burg. van Nispenstraat in Doetinchem.