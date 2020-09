Nationale Sportweek 2020 komt eraan!

DOETINCHEM – De Nationale Sportweek komt er weer aan. Van vrijdag 18 tot en met zondag 27 september gaat er extra aandacht uit naar sport en bewegen. Waarom? Omdat sport en bewegen goed voor je is, maar vooral ook erg leuk en gezond!

Gedurende deze week worden er diverse activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Hierbij krijgen de sportverenigingen een speciale rol. De sportclub is de plek om te bewegen, mensen te ontmoeten en plezier te maken. Iedereen kan deze week kennismaken met de diverse sporten en sportverenigingen. Diverse sportverenigingen organiseren deze week activiteiten voor mensen die op zoek zijn naar een passende sport. Het aanbod hiervan is te vinden op www.doetinchemsport.nl.

10@10 challenge

Gezamenlijk 10 minuten bewegen om 10.00 uur, dat is waar de 10@10 challenge voor staat. Naast een hele dag stil zitten is het goed om even in beweging te komen, wat bijdraagt aan prestaties in de klas, op het werk of aan je algemene fysieke gesteldheid. Gedurende de hele Nationale Sportweek wordt de 10@10 challenge actief ingezet binnen het onderwijs, maar ook via de social media kanalen van Sportservice Doetinchem.

Dag van de beweegmakelaar

Tijdens de Dag van de beweegmakelaar krijgen mensen de mogelijkheid om vrijblijvend een gesprek te voeren met de beweegmakelaar van Sportservice Doetinchem, uiteraard staat onze beweegmakelaar op anderhalve meter met een mondkapje. De beweegmakelaar helpt mensen bij het vinden van een beweegactiviteit die past bij zijn/haar wensen en mogelijkheden. Tijdens de Nationale Sportweek is de beweegmakelaar te vinden op de markt op het Marktplein op dinsdag 22 september van 9.00 tot 13.00 uur.

Vernieuwde editie van Kies je Sport

Normaal vindt het sportstimuleringsproject Kies je Sport in de maanden maart & april plaats. In verband met het corona virus kon dit niet doorgaan. Nu de maatregelen zijn versoepeld kunnen wij gelukkig Kies je Sport samen met de verenigingen weer organiseren. Met Kies je Sport brengen we gezamenlijk de basisschooljeugd, de 55+ inwoners en mensen met een beperking structureel meer aan het bewegen. Het doel van Kies je Sport is om inwoners kennis te laten maken met de grote verscheidenheid aan sportaanbieders die de gemeente Doetinchem rijk is. Zo’n 55 verenigingen verzorgen ruim 221 sportcursussen, waardoor er voor iedereen een passend aanbod is.

Kies je Sport Senioren

Inwoners uit de gemeente Doetinchem maken tijdens Kies je Sport Senioren 3 tot 4 keer vrijblijvend kennis met het diverse sportaanbod in de gemeente Doetinchem. Op deze wijze kunt u op een laagdrempelige manier ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor u om deel te nemen bij een sportvereniging. De lessen van Kies je Sport Senioren vinden plaats vanaf 21 september.

Meer informatie?

Er worden tijdens de Nationale Sportweek nog meer activiteiten georganiseerd, zoals onder andere de balkontour voor ouderen. Meer informatie over de activiteiten, de inschrijfprocedures en het aanbod van de diverse verenigingen is te vinden op www.doetinchemsport.nl.

