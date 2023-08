Nazomerwandeling, landgoed Hagen 

DOETINCHEM – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op dinsdag 29 augustus 2023 een mooie wandeling over landgoed Hagen. Als de zomer op z’n eind loopt verandert het landschap op landgoed Hagen. De heide is uitgebloeid, aan de bomen zijn de eikels en beukennootjes zichtbaar (of niet) en de bessen worden rijp. We kunnen al zien of de dieren in de winter voedsel kunnen vinden. Maar we zien ook iets van het ontstaan van het landgoed, dat verschilt van alle andere landgoederen in de Achterhoek. Wat is dat verschil? Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd: start om 14.00 uur. Duur: ca. 2,5 uur.

Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

