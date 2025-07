Nieuwe samenwerking Grensland College stimuleert ontwikkeling werkenden in de Achterhoek

DOETINCHEM – Het Grensland College verstevigt haar rol als regionale hbo-aanbieder met een vernieuwde samenwerking tussen vier onderwijspartijen: Graafschap College, HAN University of Applied Sciences, Hogeschool Saxion en Iselinge Hogeschool. Op 11 juli ondertekenden zij een nieuwe overeenkomst om het aanbod van praktijkgerichte Associate degree-opleidingen (Ad) verder uit te breiden. Deze tweejarige deeltijd hbo-opleidingen (niveau 5) zijn speciaal bedoeld voor werkenden die zich naast hun baan willen ontwikkelen.

Met de steun van 8RHK ambassadeurs blijft het Grensland College toegankelijke hbo-opleidingen in de Achterhoek aanbieden. De organisatie roept werkgevers nadrukkelijk op hun medewerkers te stimuleren om bij te blijven leren.

Van onderwijsinitiatief naar werkgeversplatform

Projectmanager Alexander van der Graaff blikt terug op vier jaar groei: “We hebben al ruim 400 studenten mogen verwelkomen verdeeld over zes opleidingen. In 2026 starten we zelfs met een zevende opleiding: Ad Software Development in Terborg. Toch zien we dat werkgevers vaak nog terughoudend zijn om medewerkers te stimuleren naast hun werk een opleiding te volgen.”

Arthur Jansen, voorzitter van de Industriële Kringen Achterhoek, onderstreept het belang: “Door AI, energietransitie en personeelstekorten moeten we als ondernemers mee in de verandering. Ontwikkeling van je personeel is essentieel. Groei van je medewerker betekent groei van je bedrijf.”

Onderwijs dichterbij dan ooit

Ook gemeenten in de Achterhoek juichen de samenwerking toe. Jorik Huizinga, wethouder in Doetinchem: “Met het Grensland College bieden we onze inwoners een laagdrempelige route naar hbo-onderwijs. Dat is belangrijk voor de arbeidsmarkt, maar ook voor persoonlijke groei en talentontwikkeling.”

Opleidingen op vier locaties in de Achterhoek

Vanaf het komende schooljaar biedt het Grensland College zeven Associate degrees aan vanuit vestigingen in Winterswijk, Ulft, Terborg en Doetinchem. Inschrijven kan tot 15 augustus via www.grenslandcollege.nl/studeren/aanmelden. Voor vragen of informatie: www.grenslandcollege.nl of mail naar info@grenslandcollege.nl.

“Het Grensland College moet juist van de werkgevers zijn,” besluit directeur Rik Eijsink. “Alleen samen maken we van dit initiatief een stevig platform voor toekomstbestendig onderwijs in de regio.”