Nog plekken vrij voor Achterhoekse schrijfcursus in Doetinchem
DOETINCHEM – Journalist, eindredacteur en streektaalfunctionaris Marije Stomps uit Ruurlo geeft op zaterdag 5 oktober een schrijfles Achterhoeks bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Deelnemers krijgen een introductie in de Achterhoekse taal en spelling volgens de WALD-regels. Daarna gaan ze zelf aan de slag met verschillende tekstsoorten: van een verhaal of column tot een kort bericht of socialmediapost. “In streektaal schrijven is niet alleen eigen en uit het hart, het valt ook op,” aldus Stomps.
Tijdens de workshop leren deelnemers hoe ze correct Achterhoeks kunnen schrijven, welke spellingsregels er gelden en hoe ze streektaalwoorden op een pakkende manier kunnen gebruiken.
📅 Zaterdag 5 oktober, 10.00 – 16.00 uur
📍 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, ’t Brewinc, IJsselkade 13, Doetinchem
💶 €30 p.p., inclusief lunch
🔗 www.ecal.nu/nieuws | info@ecal.nu
