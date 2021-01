Online open dagen Zone.college Doetinchem

Voor vmbo Groen, Het Groene Lyceum en mbo

DOETINCHEM – Op woensdag 20 januari (vmbo Groen en Het Groene Lyceum) en vrijdag 29 januari (mbo) organiseert Zone.college Doetinchem haar online open dagen voor toekomstige leerlingen, studenten en hun ouders/verzorgers. Bezoekers kunnen dan vanuit huis kennismaken met het groene onderwijs en de locatie. Aanmelden voor de online open dagen is verplicht en kan via de aanmeldformulieren op de website van Zone.college.

Tijdens de online open dagen komen bezoekers alles te weten over de opleidingen van Zone.college in Doetinchem.

Vmbo Groen

Het groene vmbo is er voor leerlingen die graag praktisch bezig zijn met dieren, planten, voeding of techniek. De verschillende leerwegen, de inhoud van de opleiding, de manier van lesgeven en de begeleiding komen aan de orde. Daarnaast is er een virtuele tour door het schoolgebouw.

Het Groene Lyceum voor leerlingen met havo-advies

Voor leerlingen met havo-advies is er Het Groene Lyceum. Het Groene Lyceum is de plek voor leerlingen die makkelijk leren en goede scores op toetsen halen, maar ook graag leren in de praktijk en geïnteresseerd zijn in de groene omgeving. Leerlingen die de opleiding met goed gevolg afronden ontvangen een volwaardig vmbo-diploma (GL/TL) en een mbo-diploma op niveau 4, waarmee ze kunnen doorstromen naar het hbo.

Praktijk altijd dichtbij op het groene mbo

Vrijdag 29 januari is de online open dag voor aankomende mbo-studenten. Bezoekers maken kennis met het groene mbo-onderwijs, de (internationale) projecten en de beroepsmogelijkheden. Met de toenemende aandacht voor natuur, duurzaamheid en voedselveiligheid biedt de groene sector veel nieuwe banen. De praktijk speelt dan ook in alle opleidingen een belangrijke rol.

De online open dagen in Doetinchem vinden op twee dagen plaats:

Online open dag vmbo Groen en Het Groene Lyceum op woensdag 20 januari van 14.00 tot 21.00 uur.

Online open dag mbo op vrijdag 29 januari van 15.00 tot 21.00 uur.

Op 29 januari tussen 18.00 en 21.00 uur kan er ook een online afspraak worden gemaakt met de opleidingsadviseurs van het volwassenenonderwijs.