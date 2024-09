Ontdek de Monumenten van Doetinchem en Omgeving

DOETINCHEM – De Open Monumentendagen 2024 staan voor de deur en vinden dit jaar plaats op zaterdag 14 en zondag 15 september. Tijdens dit weekend openen maar liefst 28 locaties in de gemeente Doetinchem hun deuren voor het publiek. Dit biedt een unieke kans om monumenten te bezoeken die normaal niet of minder toegankelijk zijn. Naast de openstelling van deze bijzondere plekken, zijn er speciale routes georganiseerd die ook buurgemeenten aandoen, evenals een aantal demonstraties en rondleidingen. Houd er rekening mee dat sommige locaties alleen op zaterdag of zondag open zijn. Het volledige programma is te vinden op www.openmonumentendagdoetinchem.nl en als katern in het Doetinchems Vizier van week 36.

Een Voorproefje van het Programma

Verbindende Routes

Het thema van dit jaar is Verbindingen. In lijn met dit thema zijn er diverse routes ontwikkeld die de monumenten met elkaar verbinden. Zo rijden er op zaterdag twee klassieke GTW-bussen tussen de monumenten: één bus rijdt tussen Zelhem en Doetinchem en de andere tussen Doetinchem en Bontebrug. Voor fietsers zijn er twee Religieuze Routes die langs 15 (deels voormalige) religieuze gebouwen voeren, waaronder de Merkez Moskee, die beide dagen geopend is. Er zijn ook routes langs de 18 begraafplaatsen in de gemeente Doetinchem. Meer informatie over deze en andere routes is beschikbaar bij het Stadsmuseum/VVV, gelegen aan de Burgemeester Van Nispenstraat 2 in Doetinchem.

Nieuwe Locaties

Dit jaar worden enkele nieuwe locaties toegevoegd aan het programma:

Stierenhuisje op de Veemarkt : Voor het eerst opengesteld door de nieuwe huurder, Iets Anders Makelaars , inclusief live muziek, koeien, en hapjes.

: Voor het eerst opengesteld door de nieuwe huurder, , inclusief live muziek, koeien, en hapjes. Oude Boerderij in Natuurpark Overstegen : De oude boerderij zelf is dit jaar voor het eerst toegankelijk voor bezoekers.

: De oude boerderij zelf is dit jaar voor het eerst toegankelijk voor bezoekers. Keldergewelven bij Daily Women’s Wear : In de Boliestraat kunt u onder begeleiding van een gids de eeuwenoude, tot nu toe afgesloten, keldergewelven ontdekken.

: In de Boliestraat kunt u onder begeleiding van een gids de eeuwenoude, tot nu toe afgesloten, keldergewelven ontdekken. Kerkgebouw in Nieuw-Wehl: Hier opent de dagopvang van Elver (Paradizo) een terras voor bezoekers.

Kabouterfietsroutes voor de Jeugd

Om ook de jongere generatie kennis te laten maken met de monumenten, is er een speciale kabouterfietsroute ontwikkeld. Deze route, een samenwerking tussen Open Monumentendag Doetinchem, Joske Elsinghorst, en de Historische Vereniging Deutekom, voert langs verschillende monumenten in Doetinchem. Met behulp van een kaart met tekeningen en beschrijvingen kunnen kinderen (onder begeleiding) op pad om te ontdekken wat de monumenten te bieden hebben. Wandelroutes voor Wehl, Gaanderen, Slangenburg, en Doetinchem zijn ook beschikbaar. Bijbehorende boekjes zijn voor €5 te koop bij het Stadsmuseum/VVV in Doetinchem.

Handige App

Voor degenen die het programma onderweg willen volgen of hun eigen routes willen samenstellen, is er de Open Monumentendag app, beschikbaar via www.openmonumentendag.nl, de App Store, en Google Play.

Opening van het Weekend

Het weekend wordt feestelijk geopend op vrijdag 13 september bij de Groene Knoop in Natuurpark Overstegen, aan de Boddens Hosangstraat 100. De inloop start om 19.00 uur en het programma begint om 19.30 uur. De avond biedt een gevarieerd programma met onder andere een toespraak van wethouder Robbert Hummelink, muziek van Wynonna Boshuis, en de officiële start van de kabouterfietsroute. Iedereen is van harte welkom. De officiële opening van de Groene Knoop zelf vindt plaats op zaterdag om 10.00 uur.