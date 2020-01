Ontroering met zanger Sam Baker in het Nieuwe Dijkhuis

DOETINCHEM – De Texaanse singer-songwriter Sam Baker komt zaterdag 18 januari naar het Nieuwe Dijkhuis aan de Burg. van Nispenstraat in Doetinchem. Een heerlijke binnenkomer op de donkere dagen van januari.

Sam Baker vertelt ontroerende verhalen en maakt prachtige liedjes. Zijn rasperige bijna gesproken stijl van zingen is karakteristiek en zorgt ervoor dat zijn diepe teksten dubbel zo hard aankomen. De poëtische, zorgvuldige verwoorde observeringen over schoonheid, complexiteit en tragedies hebben grote raakvlakken met andere Texaanse collega’s als Townes Van Zandt, Guy Clark en John Prine.

Zijn nieuwste album Horses & Stars is live opgenomen in het Imagine Event Center in Buffalo, New York. Op het album is Sam Baker puur, live en zonder opsmuk te horen zoals hij ook in het Nieuwe Dijkhuis te horen zal zijn. Het is fascinerend hoe Sam met hele simpele middelen en een paar akkoorden en natuurlijk zijn teksten de luisteraars tot op het bot kan raken.

Sam Baker heeft dan ook een bewogen leven achter de rug. Tijdens één van zijn reizen was hij ooggetuige van een bomaanslag, waarbij de drie medepassagiers in zijn treincoupé om het leven zijn gekomen. Na deze aanslag heeft hij tal van operaties moeten ondergaan. Hij begon tijdens en na die periode veel van zijn observeringen en overpeinzingen op papier te zetten. Met die teksten kwamen ook de liedjes. Over andere mensen, over kinderen die kinderen krijgen, oude mensen, dronken geliefden, een kapper zonder neus, vreemdelingen, vrienden en geliefden. Maar er waren ook liedjes over de aanslag.

Het concert van Sam Baker begint om 20 uur. Tickets kosten 18,70 euro in de voorverkoop via www.hetnieuwedijkhuis.nl en 20 euro aan de zaal op de avond zelf. De deuren openen om 19.15 uur.