Open Monumentendag 2022 in het teken van duurzaamheid 

Zaterdag 10 september van 10.30 tot 16.30 uur. Archiefonderzoek, papierrestauratie en molens bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

DOETINCHEM – Op Open Monumentendag zaterdag 10 september staan de medewerkers van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers klaar om onderzoekers extra te begeleiden bij hun archiefonderzoek. Men kan die dag bij het Erfgoedcentrum terecht voor extra hulp bij stamboomonderzoek in verschillende persoonsregistraties, onderzoek in gemeentelijke of particuliere archieven maar ook voor uitleg over allerlei documenten.

Op www.ecal.nu treft men de beschrijvingen van alle archieven uit de collectie van het Erfgoedcentrum aan en onder ‘Hulp bij onderzoek’ informatie over zoeken in de verschillende archiefbronnen. Wilt u zeker zijn van een optimale begeleiding op de Open Monumentendag, stel dan uw onderzoeksvraag ruim van tevoren via info@ecal.nu. Dit kan tot vrijdag 26 augustus.

Papierrestauratie

De collectie van het Erfgoedcentrum bestaat voornamelijk uit papier. Dit is aan allerlei vormen van slijtage onderhevig. Om dit papieren archief voor verval te behoeden en te verduurzamen wordt het waar nodig gerestaureerd. Gedeeltelijk gebeurt dit in eigen huis. De restaurator van het Erfgoedcentrum geeft er op 10 september uitleg over.

Molens in Doetinchem en omgeving

Eeuwenlang waren water- en windmolens de voornaamste leveranciers van energie. Het Erfgoedcentrum heeft veel informatie over (voormalige) molens in de Achterhoek en Liemers in huis. Op Open Monumentendag geeft een selectie uit deze archieven een interessant beeld van deze duurzame energieverschaffers. Er wordt informatie verstrekt over vele (verdwenen) Doetinchemse en Gaanderse molens, o.a. over de Haper molen (van voor 1230), de Stadswatermolen (van voor 1654), de nog bestaande Walmolen, de standerdmolen te Etten en de Mallemsche watermolen te Eibergen.

Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan rondleidingen door de depots voor een indruk van de collectie en voor interessante verhalen over de streekgeschiedenis.

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gebouw ’t Brewinc, eerste verdieping, IJsselkade 13 te Doetinchem.

