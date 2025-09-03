Open Monumentendag 2025 in Doetinchem: 22 locaties openen hun deuren

DOETINCHEM – Op zaterdag 13 en zondag 14 september staat Doetinchem in het teken van Open Monumentendag. Maar liefst 22 bijzondere locaties openen gratis hun deuren. Van kerken en landgoederen tot bijzondere panden in de stad: bezoekers krijgen de kans om plekken te bekijken die normaal niet toegankelijk zijn.

Naast het bewonderen van gebouwen is er een breed programma met rondleidingen, tentoonstellingen, muziekoptredens en kinderactiviteiten. Ook is er een fotowedstrijd van Stadsmuseum/VVV, waarbij deelnemers worden uitgedaagd om het pand uit 1920 zo creatief mogelijk vast te leggen.

Voor wie meer wil ontdekken, zijn er diverse fiets- en wandelroutes uitgezet. Zo is er een historische en een kunstroute door de stad, Kabouterroutes voor kinderen en fietsroutes langs de achttien begraafplaatsen in de gemeente. Ook zijn er religieuze routes langs vijftien kerken en kapellen.

De officiële opening vindt plaats op donderdag 11 september in De Steck. Architectuur- en bouwhistoricus Jacco Vromen verzorgt dan een lezing over het thema Erfgoed & Architectuur. “Met dit thema willen we laten zien hoe verleden en toekomst elkaar ontmoeten in onze gebouwen,” aldus het comité.

📅 Opening: donderdag 11 september, 19.30 uur (inloop 19.00 uur)

📅 Evenement: zaterdag 13 en zondag 14 september 2025

📍 Locaties: 22 monumenten in de gemeente Doetinchem

💶 Toegang: gratis

🔗 Meer info: www.openmonumentendagdoetinchem.nl | nationale site

