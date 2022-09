Open Monumentendag met hulp van kaboutertjes

DOETINCHEM – Op 10 en 11 september is het Open Monumentendag. 28 locaties in Wehl, Gaanderen en Doetinchem zijn dan vrij toegankelijk voor het publiek. Het weekend biedt een unieke kans, want lang niet alle monumenten zijn anders zo makkelijk te bezoeken. Bovendien geven veel monumentbeheerders speciale demonstraties en rondleidingen. En in Wehl komen zelfs de kaboutertjes helpen om monumenten te ontdekken.

Sommige locaties zijn beide dagen open, andere alleen zaterdag of zondag. Het complete programma is o.a. te vinden op www.openmonumentendagdoetinchem.nl. En het verschijnt als apart katern in het Doetinchems Vizier in de week van 5 september.

Duurzaam

Het thema is dit jaar duurzaamheid. Op verschillende manieren is te zien en te ervaren hoe duurzaam (of niet) er vroeger gedacht en gebouwd werd en wat er allemaal aan te pas komt om een monument in deze tijd te kunnen blijven gebruiken. Waarbij het op zich al een duurzame prestatie is van de vele monumentbeheerders om hun locatie voor de tand des tijds te behoeden.

Jeugd

Om ook de jeugd op het spoor van onze monumenten te zetten, is Stichting Open Monumentendag Doetinchem samen met Joske Elsinghorst en de Oudheidkundige Vereniging Wehl begonnen met het maken van kabouterroutes. Want op bijzondere plekken blijken zowaar kabouters te wonen, die maar wat graag vertellen over hoe het vroeger was. Aan de hand van een boekje met mooie tekeningen en aansprekende beschrijvingen kunnen kinderen op pad om te ontdekken wat er allemaal aan bijzonders te zien is in het dorp.

Er zijn plannen om ook routes te maken voor Gaanderen en Doetinchem.

Opening

De opening van het weekend vindt plaats op vrijdag 9 september om 19.30 (inloop 19.00) uur bij de Stoomtimmerfabriek in Wehl, Stationsstraat 30a. Iedereen is welkom. Wethouder Hans Dales zal daarbij de handen uit de mouwen steken op een manier die bij de locatie past. Leerlingen van de muziekschool tonen hun kunnen. En de eerste kabouterroute gaat tijdens de opening officieel van start.

Livestream

Voor extra achtergrondinformatie zorgt een praatprogramma, in de vorm van een livestream, op de website www.openmonumentendagdoetinchem.nl. Interviews en videofilmpjes geven een levendig beeld van de laatste ontwikkelingen en tonen de bevlogen inzet van vele monumentbeheerders. De livestream is online te zien vanaf zaterdag 3 september 9.30 uur.

Lokaal comité

De landelijke Open Monumentendag wordt ieder jaar tijdens het tweede weekend van september georganiseerd door lokale comités. Het lokale comité Doetinchem is een stichting, gesteund door gemeente Doetinchem, Historische Vereniging Deutekom, Oudheidkundige Vereniging Wehl, Oudheidkundige Vereniging Gander, VriendenLoterij en de deelnemende monumentbeheerders.

Zie www.openmonumentendagdoetinchem.nl. Ook op Facebook en www.doetinchem.nl.

