Opening studiejaar associate degree opleidingen van Iselinge Hogeschool

DOETINCHEM – Op 29 januari opent Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en voorzitter van Regio Achterhoek, het nieuwe studiejaar van de twee Associate Degree-opleidingen van Iselinge Hogeschool. Tijdens deze feestelijke jaaropening wordt stilgestaan bij de start van het zevende studiejaar van de Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad-PEP) én de lancering van de gloednieuwe Associate Degree Didactisch Educatief Professional (Ad-DEP).

Over de opleidingen

De Ad-PEP is een tweejarige deeltijdopleiding op hbo-5-niveau voor mensen die zich willen omscholen tot bijvoorbeeld lerarenondersteuner of pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Ook professionals uit de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdzorg kunnen met deze opleiding hun kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden. Afgestudeerden van de Ad-PEP zijn voorbereid op de uitdagingen in het educatieve en pedagogische werkveld.

De Ad-DEP is een nieuwe, tweejarige deeltijdopleiding die zich richt op mensen die een didactische en educatieve rol willen vervullen binnen het onderwijs of het bedrijfsleven, waarbij het overbrengen van vakkennis centraal staat. Denk aan functies zoals instructeur, trainer of praktijkbegeleider in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bedrijfsopleidingen. De Ad-DEP heeft een praktijkgerichte aanpak, waardoor afgestudeerden direct inzetbaar zijn als professionals die leren en ontwikkelen centraal stellen.

Beide opleidingen combineren theoretische kennis met een praktijkgerichte benadering. Hierdoor leveren studenten al tijdens hun studie een bijdrage aan vraagstukken op hun werkplek.

Samenwerking

Iselinge Hogeschool biedt beide opleidingen aan in Doetinchem, in samenwerking met het Graafschap College en onder de vlag van het Grensland College. Anne-Marie Haanstra, directeur-bestuurder van Iselinge Hogeschool, benadrukt het belang van regionale samenwerking: “Deze Ad-opleidingen zijn een mooi voorbeeld van hoe samenwerking tussen mbo, hbo en het werkveld bijdraagt aan het opleiden van goed gekwalificeerd personeel voor het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio.”

Informatie en open dagen

De Associate Degree-opleidingen van Iselinge Hogeschool starten ieder jaar in februari. Meer informatie over de opleidingen is te vinden op de website van Iselinge Hogeschool via iselinge.nl/adpep en iselinge.nl/addep. Geïnteresseerden zijn ook welkom tijdens de open dag van Iselinge Hogeschool op 15 februari (zie iselinge.nl/opendag). De open avond van het Grensland College is op 26 maart in Winterswijk (zie grenslandcollege.nl/opleidingen).

