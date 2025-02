Openscholendag: Ervaar het beroep van leerkracht

DOETINCHEM – Op dinsdagochtend 18 maart openen meer dan 90 basisscholen in Oost-Nederland hun deuren voor iedereen die zich wil oriënteren op een carrière in het basisonderwijs. Tussen 9.00 en 11.00 uur krijgen bezoekers de kans om sfeer te proeven en te ontdekken of het onderwijs bij hen past.

Kijkje achter de schermen in het basisonderwijs

De openscholendag is een initiatief van Onderwijsregio Oost-Nederland en heeft als doel het beroep van leerkracht en leerkrachtondersteuner te promoten. Door de deuren open te zetten, hopen de deelnemende scholen dat bezoekers ervaren hoe waardevol en inspirerend werken in het onderwijs is.

Volgens Nadine Elfrink, netwerkregisseur van Onderwijsregio Oost-Nederland, is het een laagdrempelige manier om kennis te maken met het onderwijs: “Iedereen kan een school binnenlopen, rondkijken en in gesprek gaan met leerkrachten, directeuren en pabostudenten.”

🔗 Meer info & interactieve kaart met deelnemende scholen: www.openscholen.nl

Voor wie is de openscholendag?

✅ Jongeren die zich oriënteren op een vervolgopleiding

✅ Zij-instromers en carrièreswitchers die overwegen leerkracht te worden

✅ Iedereen die benieuwd is naar het werken in het basisonderwijs

Gezamenlijke aanpak

De openscholendag wordt georganiseerd door Onderwijsregio Oost-Nederland in samenwerking met vier hogescholen:

🎓 Iselinge Hogeschool (Doetinchem)

🎓 Hogeschool Saxion (Deventer)

🎓 HAN (Arnhem)

🎓 KPZ (Zwolle)

Het initiatief, gestart door Iselinge Hogeschool, is inmiddels uitgegroeid tot een groot regionaal evenement. Scholen in de Achterhoek, Liemers, Stedendriehoek, Salland en Veluwezoom doen mee om samen het onderwijs in de schijnwerpers te zetten.

Leerkracht worden? Bezoek de open avond!

Als vervolg op de openscholendag organiseert Iselinge Hogeschool op 10 april een open avond voor iedereen die leerkracht of pedagogisch educatief professional wil worden.

📅 Openscholendag: Dinsdag 18 maart 2025, 09:00 – 11:00 uur

📅 Open avond Iselinge Hogeschool: Donderdag 10 april 2025

🔗 Aanmelden & meer info: www.openscholen.nl

