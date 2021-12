Oude verhalen van Doetinchemmers gezocht 

DOETINCHEM – Wie zijn die Doetinchemmers die begraven liggen op de oude Stads- en Ambtsbegraafplaatsen? Over de notabelen, de burgemeesters en directeuren, is genoeg te vinden, maar wie waren de gewone mensen uit de stad en omgeving? Zijn er over hen nog verhalen bekend?

De stad als één groot museum

Binnen de muren van het Stadsmuseum is van alles over het verleden van Doetinchem te bewonderen. Maar als je het goed bekijkt, ligt het grootste museum juist buiten haar deuren. Dan hebben we het over de ligging van de straten, de gebouwen, de parken, het water én de begraafplaatsen in en om de stad. Wat dat laatste aangaat heeft het Stadsmuseum samen met de stichting Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem het initiatief genomen tot een verhalentocht. Lopend tussen het groen kun je straks bij grafstenen QR-codes scannen om zo de verhalen achter de grafstenen te lezen.

Stad en Ambt

Doetinchem is niet altijd één stad geweest. Tot 1920 was er Stad Doetinchem, de huidige binnenstad, en Ambt Doetinchem, de dorpen en het platteland eromheen. Vanaf 1829 waren er dan ook twee algemene begraafplaatsen de Stadsbegraafplaats op de hoek Hofstraat – Ds. Van Dijkweg en de Ambtsbegraafplaats op de hoek Dr. Huber Noodtstraat – Kennedylaan. Er worden hier al lang geen inwoners meer begraven, maar het is nog wel een mooi stukje rustgevend groen in onze gemeente. En bovendien voorzien van een tastbare bron van historie over meer dan 200 jaar Doetinchem. Een aantal vrijwilligers onderhoudt deze begraafplaatsen. Kijk maar eens op www.stadsenambtsbegraafplaats.nl

Wie vertelt ons meer over die gewone Doetinchemmers van toen?

Het kan zomaar zijn dat klein- of achterkleinkinderen ons meer kunnen vertellen over de mensen die begraven liggen op de Stadsbegraafplaats of de Ambtsbegraafplaats. Misschien zijn er nog foto’s. Wie ons aan informatie kan helpen kan contact opnemen met de projectgroep:

André van de Burgt, Holterweg 62, 7001 EM Doetinchem.

e.apmvandeburgt@gmail.com

t. 0314-334453

