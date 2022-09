Paddenstoelenwandeling, Landgoed Hagen

DOETINCHEM – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op dinsdag 11 oktober een paddenstoelenwandeling over landgoed Hagen. De herfst is een prachtseizoen. Overal schieten paddenstoelen uit de grond. Van klein tot groot, de boswachter weet ze te vinden en legt uit hoe ze leven maar laat vooral zien hoe mooi ze zijn. Een spiegeltje meenemen is handig om de paddenstoelen van onderen te bekijken. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd: start om 14.00 uur. Duur: ca. 2 uur.

Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Tip van de boswachter: Een spiegeltje meenemen is handig om de paddenstoelen van onderen te bekijken.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....