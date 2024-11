Presentatie Jaarboek Achterhoek & Liemers, nr. 48: De mens en het water

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

DOETINCHEM – Het nieuwste Jaarboek Achterhoek & Liemers, met het thema “De mens en het water,” wordt op woensdag 27 november gepresenteerd bij het hoofdkantoor van het Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem. Het jaarboek, uitgegeven door de Mr. H.J. Steenbergen-Stichting, behandelt de relatie tussen mens en water door de eeuwen heen, een thema dat vandaag de dag extra relevant is vanwege de uitdagingen rondom klimaatverandering.

Lezingen en Presentaties

Dijkgraaf Hein Pieper opent de bijeenkomst met een lezing over de voortdurende strijd tegen water in de regio. Historicus en programmamaker René Arendsen bespreekt de historische betekenis van de rivieren langs de Liemers in de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd. Streekhistoricus Arend J. Heideman sluit af met een lezing over de Bentheimer waterput in Gelselaar, een bijzonder erfgoedstuk uit 1575.

Programmaoverzicht

14.00 uur – Inloop met koffie/thee

14.30 uur – Opening door voorzitter Henk Dijk

14.40 uur – Lezing Hein Pieper: De eeuwenoude strijd tegen het water

15.00 uur – Lezing René Arendsen: De hoofdrol van het water in de Liemers in de onafhankelijkheidsstrijd

15.40 uur – Lezing Arend Heideman: Geheimen van de Bentheimer waterput

16.15 uur – Uitreiking eerste exemplaar Jaarboek aan Hein Pieper

16.30 uur – Boekverkoop met hapje en drankje

17.00 uur – Sluiting

Aanmelding en Verkrijgbaarheid

Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht via het aanmeldformulier op de website van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers of telefonisch via 0314-787078. Het Jaarboek is na 27 november voor €24,95 te koop bij Achterhoekse Boeken, in de studiezaal van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem, en bij diverse regionale boekhandels.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.